Lucas Lucco posta cliques fofíssimos com o filho, Luca, e web se derrete: ''Coisa mais linda''

O cantor Lucas Lucco mostrou o filho se divertindo dentro do carro e encantou os internautas

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 12h09

O nível de fofura foi atualizado!

Nesta terça-feira, 17, Lucas Lucco (31) usou as suas redes sociais para compartilhar lindos cliques com o filho, Luca (1), fruto do seu antigo relacionamento comLorena Carvalho (29).

No perfil do Instagram, pai e filho posaram para uma sequência de fotos no carro na companhia do cachorrinho da família.

"Bubu", brincou o cantor na legenda da publicação.

E claro que a beleza da dupla chamou a atenção dos fãs. "Coisa mais linda vocês dois juntinhos", "Foto mais linda", "Luca e o amor por carro", "Luca querendo dirigir", comentaram.

Vale ressaltar que Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciaram o fim do casamento em março de 2022.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LUCAS LUCCO COM LUCA