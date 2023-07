Louise D'Tuani encanta ao exibir o quartinho do filho com Edu Sterblitch

Mãe de primeira viagem, Louise D'Tuani mostra detalhes de como é o quarto do herdeiro Caetano, da relação com Eduardo Sterblitch

Mamãe de primeira viagem, a atriz Louise D'Tuani encheu seu feed de amor ao compartilhar com seus seguidores como é o quarto de seu filho, o pequeno Caetano, fruto do casamento com o comediante Eduardo Sterblitch!

Em sua conta no Instagram, a artista se derreteu ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do cômodo do herdeiro, que vai completar quatro meses no próximo dia 23."O quartinho do Caetano ficou a coisa mais linda", declarou Louise ao legendar a postagem, que voltou a treinar 45 dias após dar à luz.

O quarto foi decorado com bichinhos de tricô e crochê, inspirados no clássico O Pequeno Príncipe, obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, com paredes em azul e tons mais claros, móveis brancos de madeira e tapete colorido.

No registro, Edu aparece colocando Caetano no berço com roupas de cama brancas e em tons terrosos. Louise também aparece no maior chamego com o bebê. "Pítico da dindaaa", disse Leticia Colin, madrinha de Caetano, nos comentários. "Show de lindeza e fofura", elogiou Cinara Leal. "O quartinho mais maneiriço do Brasil", destacou Leandro Lima.

Confira o quarto de Caetano, filho de Louise D'Tuani e Edu Sterblitch:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

Eduardo Sterblitch surpreende ao ser apontado como protagonista de novo projeto

Recentemente, uma notícia surpreendente envolvendo Eduardo Sterblitch chocou internautas. Isso porque o ator e comediante foi apontado como o protagonista de um novo musical. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, Eduardo será protagonista do musical Beetlejuice. O ator irá fazer o personagem que foi vivido por Michael Keaton no filme de 1998, dirigido por Tim Burton.

O musical de Beetlejuice estreou na Broadway em novembro de 2018, e foi sucesso de público. Porém, após o fechamento dos teatros durante a pandemia, o espetáculo que foi estrelado por Alex Brightman teve que mudar de teatro em Nova York em 2022 e em janeiro deste ano realizou sua última apresentação na Broadway.