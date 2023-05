Louise D'Tuani, esposa de Edu Sterblitch, volta a treinar após dar à luz

Aos 34 anos, atriz Louise D'Tuani volta aos treinos 45 dias após o nascimento de seu primeiro filho com Edu Sterblitch, o bebê Caetano

A atriz Louise D'Tuani (34), casada com o comediante Edu Sterblitch (36), mostrou em suas redes sociais que voltou a praticar exercícios após a chegada de seu primeiro filho, o recém-nascido Caetano!

Nos stories de seu Instagram, a artista, que deu à luz ao bebê no dia 23 de março, repostou o vídeo de seu personal trainer, João Giordano, em que aparece fazendo agachamentos com pesos. "Ela voltou 45 dias depois de ser mãe", escreveu o profissional ao publicar o registro.

No domingo, 14, Dia das Mães, Sterblitch fez uma linda declaração para a esposa, com quem oficializou a união em 2015. "Essa é a mamãe Louise! Só não falo mamãe "do ano" por respeito as outras mamães do século… Ser mãe é um absurdo lindo. Parabéns a todas as mamães! Esse post é pra Lou, pra minha mãe e pra todas as mamães! Mãe, obrigado, meu anjo… Lou, parabéns! Você é incrível e já invencível. Que sorte minha e do Caetano poder estar perto de você. Viver junto. Faremos o impossível pra melhorar seu dia pra sempre. Todos os detalhes e as condições. Tentaremos risada, sustos e emoções. Saiba, mamãe Lou, tenha certeza....Viemos aqui nessa vida pra te cuidar, te surpreender e te amar mais que tudo! Vamos te tirar do sério e te e provar que você é um milagre divino! A mulher das nossas vidas. Perdi minha mãe há pouco tempo…. Ela te amava tanto… Ela tá aqui todo dia agora. Te respeitava tanto. Admirava. Agora está nos abençoando. O anjo colorido do nosso filho, agora, também. O erê de 15 anos que sempre nos protegerá. O beija flor que dorme e cuida da nossa casa. A natureza nos provou vida e nos une nessa loucura nova que te faz a mãe linda e incrível e me faz um pai apaixonado e fiel… Conta comigo pra tudo! Parabéns, obrigado e até sempre, mamãe! A gente tá aqui pra curtir sua felicidade contigo!!! E parabéns pra todas as mães que já se foram também", disse o ator.

Confira Louise D'Tuani treinando após dar à luz:

Filho de Louise D'Tuani e Edu Sterblitch surge fofíssimo em fotos

A atriz Louise D'Tuani, que é a esposa do humorista Eduardo Sterblitch, agitou as redes sociais recentemente ao mostrar novas fotos do filho recém-nascido, Caetano. Ela abriu um álbum de fotos recentes do herdeiro e explodiu o fofurômetro.

Nas imagens, o menino apareceu fazendo caras e bocas durante o banho e também com o seu look do dia. Nos comentários, os fãs se derreteram em elogios para o bebê. “Que coisiquinha delícia”, disse um seguidor. “Que lindo! Já mostra que é engraçado", comentou outro.

O nascimento de Caetano foi noticiado por pelos amigos de Eduardo e Louise, os atores Letícia Colin (33) e Michel Melamed (47), que visitaram o recém-nascido no hospital no final de março. No clique publicado no Instagram, o casa