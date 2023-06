Eduardo Sterblitch surpreende ao ser apontado como protagonista em novo projeto: “Não esperava”

O ator Eduardo Sterblitch foi apontado como protagonista de novo projeto e surpreendeu internautas

Nesta sexta-feira, 16, uma notícia surpreendente envolvendo Eduardo Sterblitchsurpreendeu internautas. Isso porque o ator e comediante foi apontado como o protagonista de um novo musical.

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, Eduardo será protagonista do musical Beetlejuice. O ator irá fazer o personagem que foi vivido por Michael Keaton no filme de 1998, dirigido por Tim Burton.

O musical de Beetlejuice estreou na Broadway em novembro de 2018, e foi sucesso de público. Porém, após o fechamento dos teatros durante a pandemia, o espetáculo que foi estrelado por Alex Brightman teve que mudar de teatro em Nova York em 2022 e em janeiro deste ano realizou sua última apresentação na Broadway.

Em outubro deste ano, o musical indicado a oito prêmios Tony incluindo de “Melhor Musical” chegará ao Rio de Janeiro com o ator e jurado do programa “Masked Singer Brasil” irá ser o protagonista.

Os fãs de musicais se surpreenderam com o nome para viver Beetlejuice nos palcos brasileiros. “Nossa, de todas as pistas que eu tinha (que incluíam ele), ele era uma das minhas últimas apostas”, comentou um seguidor. E outro internauta ainda comentou: “Por essa eu não esperava, caramba”.

Mesmo surpresos, a maioria dos fãs de musical brasileiros adoraram a novidade e rasgaram elogios a Eduardo nos comentários da notícia! “Ele é um excelente cantor e ator! Gosto”, escreveu um fã. E outro seguidor comentou: “Perfeito, não poderia ser diferente”. E outra admiradora escreveu: “Sabemos que o humor está garantido”.

Outro fã do musical aprovou a decisão: “Sem comentários... Ele tem muito de Beetlejuice”. E outra seguidora escreveu: “Ator perfeito”. Uma admiradora ainda disse: “Gostei muito”.

O trabalho mais recente de Eduardo passou longe do humor, no qual o ator está mais acostumado. Ele viveu um miliciano em um papel dramático na minissérie "Os Outros" disponível na plataforma de streaming Globoplay.

🚨🪲 Eduardo Sterblitch será Beetlejuice na montagem brasileira do musical 'Beetlejuice'.



A informação foi dada com exclusividade pela @PatriciaKogut. pic.twitter.com/LhW1ANH74h — Review Musical (@areviewmusical) June 16, 2023

Fofura!

Recentemente, a esposa de Eduardo Sterblitch, Louise D’Tuani levou seus seguidores à loucura ao mostrar um pouco do filho recém-nascido. O primeiro filho do casal surgiu tomando banho nas redes sociais da mãe.

Nas fotos encantadoras e muito elogiadas pelos fãs, o pequeno Caetano bocejava e fazia caras e bocas na série de fotos encantador publicadas pela mamãe de primeira viagem.