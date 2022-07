Leticia Cazarré celebra primeiro mês da filha, Maria Guilhermina: "Aventura mais impressionante"

A mulher do ator Juliano Cazarré celebrou o primeiro mês da filha, Maria Guilhermina de Guadalupe com bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 16h52

A filha de Leticia (38) e Juliano Cazarré (41), Maria Guilhermina de Guadalupe, completou seu primeiro mês de vida nesta quinta-feira, 21, e a mamãe coruja fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, Leticia compartilhou a foto de um bolo temático que ganhou e agradeceu pela vida da menina, que segue internada no hospital após ter nascido com uma cardiopatia congênita rara.

"Um mês da aventura mais impressionante: Maria Guilhermina de Guadalupe! Obrigada, meu Deus! Quanta riqueza, quantos ensinamentos, quanto amor a mais passou a caber nos nossos corações graças a ela! Que a virgencita de Guadalupe sempre te guarde, abençoe e ilumine, minha filha muito amada", disse ela.

Leticia contou que Cazarré também iria comemorar a data com os outros filhos deles, Vicente (11), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena (1). "E quem tem amigos, tem tudo. Obrigada minha querida @doceannaconfeitaria pela delicadeza de fazer chegar a nós no hospital esse presente lindo. E tem mais um bolinho em casa esperando @cazarre voltar das gravações pra comemorar com as crianças e os avós. Viva!", completou.

Confira a publicação da mulher de Juliano Cazarré:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Novas fotos da filha

Recentemnete, Leticia encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos da filha recém-nascida Maria Guilhermina. A bebê está internada em um hospital de São Paulo desde o seu nascimento por causa da recuperação de uma cirurgia cardíaca. A menina está se recuperando bem, já saiu da UTI e está no quarto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!