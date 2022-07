Esposa de Juliano Cazarré mostra novas fotos da filha no hospital

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré abre álbum de fotos da filha recém-nascida Maria Guilhermina, que está internada desde o nascimento

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 11h40

A bióloga e jornalista Leticia Cazarré, que é a esposa do ator Juliano Cazarré, encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos da filha recém-nascida Maria Guilhermina. A bebê está internada em um hospital de São Paulo desde o seu nascimento por causa da recuperação de uma cirurgia cardíaca. A menina está se recuperando bem, já saiu da UTI e está no quarto.

Assim, a mamãe coruja atualizou os seguidores sobre o crescimento da filha. Nesta terça-feira, 19, Leticia mostrou novas fotos da filha nos stories do Instagram e também no feed. Nas imagens, a bebê apareceu com um macacão vermelho com desenhos de nuvens e encantou todo mundo.

No post, Leticia ainda comparou uma foto de Maria Guilhermina e da irmã, Maria Madalena. "Maria Guilhermina hoje, perto de fazer um mês de vida, ainda precisa mamar bastante pra chegar no peso de quando sua irmãzinha Maria Madalena nasceu, mas está trabalhando duro pra isso. A vantagem é que ela pode usar todas as roupinhas por mais tempo. (P.S: não confundam! Na segunda foto é Madalena no 1º dia de vida, em 2021. Eu já acho as duas muito parecidas!)", disse ela.

Fotos de Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Juliano Cazarré e a esposa falaram sobre o problema no coração da filha

O ator Juliano Cazarré revelou que a filha caçula iria passar por uma cirurgia no coração logo após o nascimento dela. Em um post para anunciar a chegada da bebê, ele e a esposa, Leticia Cazarré, também contaram sobre o problema no coração da menina.

"Maria Guilhermina chegou com um coração especial, dilatando também os nossos corações e os de todos ao seu redor! Nos exames pré-natais, descobrimos que ela teria uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Ao longo da gestação, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves dentro da anomalia e, por isso, decidimos vir para São Paulo para que ela pudesse nascer com a equipe mais especializada", detalhou."Ela nasceu muito bem, surpreendeu a todos com muita força e saúde! Mas seu caso pedia uma intervenção cirúrgica imediata e, assim, nossa pequena guerreira passou seu primeiro dia de vida fazendo um reparo importante no coração. A cirurgia correu bem, ela está estável e segue se recuperando e recebendo os melhores cuidados. Seus médicos e especialistas são verdadeiros heróis, e nós estamos felizes e tranquilos por poder contar com uma equipe tão bem preparada e dedicada", explicou.

"Queremos, antes de mais nada, agradecer o apoio constante, o carinho e as orações, que têm sido fundamentais para nos manter serenos e firmes neste momento. Nossos corações estão cheios de alegria e confiança! Maria Guilhermina é a coisa mais linda! Vamos seguir cuidando de tudo para que, em breve, possamos levá-la para casa, onde seus irmãos Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena a aguardam ansiosamente! Contamos com as orações de todos. Sinceramente, Letícia e Juliano Cazarré", concluiu ela.