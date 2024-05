Leandra Leal abre o coração ao falar de gravidez: "Fase bem produtiva"

Aos 41 anos, Leandra Leal está grávida. Após anunciar a gestação do segundo filho, o primeiro com Guilherme Burgos, ela falou sobre a nova fase

Aos 41 anos, Leandra Leal está grávida. Ela anunciou a gestação do segundo filho, o primeiro com Guilherme Burgos, em 18 de março. A atriz, que já é mãe de Júlia, de nove anos, que foi adotada por ela, quando ainda era casada com o produtor cultural Alexandre Youssef, está grávida de 26 semanas. Ao portal Extra, ela falou sobre a atual fase de sua vida.

"Estou numa fase bem produtiva. Viajei com minha filha e amigos. Está sendo muito maneiro. A gente está bem feliz! Toda a família", contou a atriz, que pode ser vista na reprise de Cheias de charme (2012), na Globo, na pele de Maria do Rosário.

A atriz também falou sobre a repercussão de Justiça 2. Na série, que está disponível no Globoplay, ela interpreta Kellen. "A série toda está tendo uma repercussão boa. Fico muito feliz de ver essa temporada nova, com temas tão relevantes. A volta da Kellen me alegra muito. Ela está amadurecida. E as pessoas comentam sobre o jeito sincero e prático da Kellen. Ela tem uma personalidade muito cativante", disse.

Distorção de imagem

Recentemente, a atriz postou falando de distorção de imagem e pressão estética a partir da volta da Kellen. "A ficha foi caindo pra mim desde a pandemia, mas ainda não tinha formulado tão bem. Agora, vendo as reprises dos trabalhos e a Kellen, achei que era hora de abordar isso. E teve uma repercussão grande porque tem que se falar mesmo. É um assunto que foi muito presente na minha geração, mas vejo uma continuidade com meninas e mulheres mais novas", disse ela.

Que completou: "Esse tipo de julgamento e de aprisionamento é uma forma de controle dos nossos corpos, de podar a liberdade feminina. E, de fato, isso começou a ser uma pauta pra mim quando comecei a olhar a minha trajetória a partir da pandemia".