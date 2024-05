Paolla e Nanda contam reação dos parceiros a cenas quentes de Justiça 2

Paolla Oliveira e Nanda Costa relembram a reação de seus parceiros, Diogo Nogueira e Lan Lanh, diante das cenas quentes das personagens em Justiça 2

O último bloco de capítulos de Justiça 2 foi disponibilizado no Globoplay nesta quinta-feira,23. Um dos destaques da temporada foi o casal Jordana e Milena, que deu o que falar nas redes sociais. Em entrevista ao GShow, as atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa relembram a reação de seus respectivos parceiros, Diogo Nogueira e Lan Lanh, diante das cenas quentes das personagens.

Casada há quase 11 anos com a percussionista Lan Lanh, a intérprete de Milena teve o apoio da esposa desde o início dos trabalhos. "Ela admira muito a Paolla, acha uma atriz incrível. Quando a gente tem uma pessoa ao nosso lado que torce pelo nosso sucesso, dá vontade de ficar cada vez mais. Você tem que estar com uma pessoa que entende sua profissão, respeita e torce. Ela soma em tudo", analisou.

Ela, que divide a maternidade das gêmeas Kim e Tiê com Lan, contou ainda que a esposa assistiu aos momentos quentes. "A [cena] do beijo, eu disse ‘deixa eu ver primeiro como está’. E ela disse ‘não, vou ver ao seu lado segurando a sua mão’. Ela é uma pessoa superpositiva. Vira e mexe eu estou falando com a Paolla, e ela dá um grito ‘adorei o beijo, foi demais!’.

Já Paolla Oliveira revelou que seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, está acompanhando a série, mas ainda está "devendo alguns capítulos". Ela ainda contou que o artista se diverte com o shipp criado em torno do casal da ficção. "Diolla é uma coisa, Jorlena é outra. Então ele fala: 'a minha parte é minha'", falou.

Continuação de Jordana e Milena

O final de Justiça 2 deixou alguns questionamentos no ar sobre o casal Jordana e Milena. E as atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa demonstraram interesse em continuar interpretando as personagens. "Vamos torcer para elas voltarem, se pegarem muito, se beijarem muito e deixar todo mundo louco!", disse a intérprete de Milena.

"Quando a gente faz uma série com essa importância, com o nível de sucesso que teve, dá vontade de fazer de novo. [...] A gente iria ver se é amor, se não é. Porque tem muita coisa envolvida ali, então iria descobrir da onde parte a relação dessas duas", completou Paolla.