Kyra Gracie posta fotos encantadoras do filho, Rayan, com diferentes humores

Kyra Gracie exibiu os diferentes humores do filho, Rayan, ao publicar uma sequência de fotos encantadoras do pequeno

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 19h55

Nesta sexta-feira, 5, Kyra Gracie (37) decidiu usar suas redes sociais para exibir os diferentes humores do filho, Rayan (1), publicando uma sequência de fotos que fez ao lado do pequeno.

A atleta publicou ao todo quatro registros. Um onde Ryan aparece com cara de bravo, outro onde o menino tampa seus olhos com as mãos, um terceiro recebendo carinho da mãe, mas meio receoso e o quarto todo sorridente, coladinho com mamãe.

Na legenda, a mamãe babona brincou: "Qual seu humor na escala Rayan nesse sexta feita? 1,2,3 ao 4?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Perfeitos!", falou outro. "Que lindeza!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos que Kyra Gracie publicou mostrando os diferentes humores do filho, Rayan:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kyra Gracie (@kyragracie)

Malvino Salvador curte passeio em meio à natureza ao lado da família

Recentemente, Malvino Salvador usou suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez ao lado de toda a sua família, durante uma viagem que fizeram por Minas Gerais.

O ator publicou algumas fotos onde aparece ao lado da esposa, Kyra, e dos filhos, Sofia, Ayra, Kyara e Rayan, curtindo a natureza.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!