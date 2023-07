Kylie Jenner revela verdadeiro motivo para mudar nome do filho: “Chorei tanto”

Influenciadora Kylie Jenner abre o jogo sobre motivo para trocar o nome do filho e explica novo significado

A empresária e influenciadora digital americana Kylie Jenner surpreendeu ao confessar o verdadeiro motivo para trocar o nome do filho. Durante um novo episódio do reality show do Hulu, o The Kardashians, exibido nesta quinta-feira, 27, ela confessou que se arrependeu da escolha assim que registrou o bebê.

Em fevereiro do ano passado, a empresária deu à luz a um menino, fruto do relacionamento com Travis Scott. Poucos dias depois do nascimento, ela causou polêmica ao compartilhar em suas redes sociais que o pequeno se chamaria Wolf, que significa ‘lobo’. No mês seguinte, Kylie voltou atrás em sua decisão e revelou que mudou o nome do bebê.

Durante uma conversa com uma amiga, Stassie Karanikolaou, Kylie abriu seu coração sobre a decisão: “Iniciei oficialmente o processo de mudança do nome do meu filho, porque legalmente ele ainda é Wolf, vou mudar para Aire Webster”, ela revelou e completou dizendo que quer fazer a troca para 'seguir em frente'.

Na sequência, Kylie explicou o significado por trás do novo nome: “Sempre quis um nome que tivesse significado. Eu gosto de Aire, é um nome hebraíco que significa Leão de Deus”. A empresária ainda atribuiu sua primeira escolha aos hormônios da gestação: “Foram os hormônios que me tiraram do sério, eu fiquei muito emotiva”, ela contou.

A caçula do clã Kardashian-Jenner confessou que se desesperou e sentiu uma pressão grande após perceber que não gostava do nome: “Eu não sabia que o pós-parto me atingiria tão forte assim. Eu nunca chamei ele de Wolf. Naquela noite eu chorei no banho e estava tipo: 'não é o nome dele, nem estava na lista', Kylie desabou.

Kylie Jenner falou sobre a mudança de nome do seu filho com Travis Scott, Aire Webster:



Vale lembrar que além de Aire, a irmã das socialistes e modelos Kim, Kourtney, Khloé e Kendall, também é mãe da pequena Stormi Webster, que tem cinco anos. A menina também é fruto do relacionamento com Travis.

