Kylie Jenner abre o jogo e comenta rumores de relacionamento secreto com a melhor amiga

Kylie Jenner compartilhou foto em que aparece beijando a modelo Stassie Karanikolaou em fevereiro e deu o que falar

Durante um novo episódio da nova temporada de 'The Kardashians', Kylie Jenner esclareceu os rumores de que estaria vivendo um romance com sua melhor amiga, Stassie Karanikolaou. Após publicarem uma foto se beijando com a legenda: "Namoradas para sempre" no início do ano, os rumores de que estavam em um relacionamento secreto surgiram.

"Não é tão engraçado que todo mundo pensa que estamos namorando hoje em dia? Quando colocamos um pouco de álcool em nosso organismo, é como se gostássemos de nos beijar e tudo mais", Kylie iniciou o assunto, explicando. A amiga responde, em tom de brincadeira, pedindo pela bebida alcoólica: "Devíamos estar fazendo martinis!"

Stassie ainda questionou porque as pessoas acham a amizade delas tão estranha, como se "fossem obcecadas uma pela outra". Kylie rebateu, revelando quais são os comentários que normalmente recebe: "Todos os meus comentários são: 'Sabemos que vocês estão fazendo sexo'. E nós não estamos", finalizou, negando o romance e afirmando a amizade: "Anastasia e eu somos amigas desde os 12 ou 13 anos. Definitivamente [ela é] minha amiga mais antiga”.

Desde janeiro deste ano, a imprensa vem relatando que Kylie e o rapper, Travis Scott não estão mais juntos, os dois compartilham dois filhos, Stormi e Arie, apesar do término fontes próximas ao ex-casal dizem que Kylie é a responsável principal pelas crianças, que moram com ela, mas Travis tem liberdade para ver os filhos quando quiser.

Porém, ao que tudo indica, a socialite está sim em um relacionamento, mas com outra pessoa, tabloides norte-americanos afirmaram em junho que ela e o ator Timothée Chalamet estão namorando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anastasia Karanikolaou (@staskaranikolaou)

Kylie Jenner surpreende ao confessar cirurgia plástica secreta

A empresária e influenciadora digital Kylie Jenner surpreendeu ao admitir, pela primeira vez, ter passado por uma cirurgia plástica. Após negar que teria feito intervenções estéticas, a caçula do clã Kardashian-Jenner quebrou o silêncio e revelou que se arrepende da mudança.