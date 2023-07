Kylie Jenner surpreende ao confessar cirurgia plástica secreta: ‘Gostaria de nunca ter feito’

Após negar mudanças, Kylie Jenner quebra o silêncio e revela que se arrependeu de passar por cirurgia plástica; saiba o motivo

A empresária e influenciadora digital Kylie Jenner surpreendeu ao admitir, pela primeira vez, ter passado por uma cirurgia plástica. Após negar que teria feito intervenções estéticas, a caçula do clã Kardashian-Jenner quebrou o silêncio e revelou que se arrepende da mudança durante o reality show do Hulu, o The Kardashians, exibido nesta quinta-feira, 27.

Kylie sempre chamou atenção pelas mudanças expressivas em seu físico, mas a empresária negava que tivesse passado por qualquer cirurgia de grande porte. Agora, ela confessou que colocou implantes de silicone nos seios aos 19 anos, pouco antes do nascimento da primeira filha, Stormi, fruto do relacionamento com Travis Scott.

"Coloquei silicone nos seios poucos meses antes de Stormi. Seis meses antes de ter Stormi, eu não imaginava que teria um filho aos 20 anos. Meus seios ainda estavam cicatrizando”, Kylie admitiu a intervenção e confessou seu arrependimento: “Eu tinha seios lindos. Seios naturais. Apenas perfeitos. Tamanho perfeito, tudo perfeito”, iniciou

“Eu só gostaria de nunca ter feito isso para começar”, ela explicou o motivo: “Recomendo a quem está pensando nisso que espere até depois dos filhos. Eu ficaria com o coração partido se Stormi quisesse mudar o corpo aos 19 anos", Kylie contou que se arrepende da decisão por conta da filha, que tem apenas cinco anos.

"Ela é a coisa mais linda de todas. Quero ser a melhor mãe e o melhor exemplo para ela. Eu gostaria de poder ser ela e fazer tudo diferente porque eu não tocaria em nada", disse Kylie. Vale lembrar que além de Stormi, a irmã mais nova das socialites Kim, Kourtney, Khloé e Kendall, também é mãe do pequeno Aire, de um ano, também da relação com Travis.

Kylie Jenner nega ter feito procedimentos estéticos no rosto por ser 'insegura':

Recentemente, Kylie Jenner decidiu desmentir os boatos de que ela teria feito diversos procedimentos estéticos no seu rosto por ser "insegura". A socialite negou essa teoria numa conversa com a revista HommeGirls. Embora tenha voltado a admitir que já colocou preenchimentos labiais, a americana afirmou que é, sim, feliz com sua aparência natural.