Kylie Jenner nega ter feito cirurgias plásticas no rosto por ser 'insegura': 'Sempre me achei fofa'

No entanto, Kylie Jenner admitiu ter colocado preenchimento nos lábios

Kylie Jenner (25) está derrubando a ideia de que ela teria feito diversas cirurgias no seu rosto por ser "insegura". A socialite negou essa teoria numa conversa com a revista HommeGirls. Embora tenha voltado a admitir que já colocou preenchimentos labiais, a americana afirmou que é, sim, feliz com sua aparência natural.

"Acho que um grande equívoco sobre mim é que fiz muitas cirurgias no rosto e que eu era uma pessoa insegura. Eu realmente não era", garantiu a socialite. "Sim, eu amo lábios grandes e queria lábios cheios, mas, enquanto crescia, eu sempre fui a pessoa mais confiante na sala. Eu era a garota que se apresentava para todos."

"Eu tinha apenas minha insegurança com a boca; então fiz preenchimento labial e foi a melhor coisa que já fiz. Não me arrependo. Mas sempre me achei fofa", afirmou a empresária.

Kylie também falou como a maternidade teve um papel fundamental para que gostasse mais de si mesma, ela tem dois filhos que ela divide com o rapper Travis Scott, Stormi, de 5 anos, e Aire, de um: "Eu vejo minhas características em minha filha e meu filho agora; mas, sabe, minha filha se parece comigo. Eu vejo minha beleza nela e isso me fez me amar mais com certeza", ela disse. "A beleza está sempre mudando para mim."

Em um especial do antigo reality show de sua família, o 'Keeping Up with the Kardashians', a famosa admitiu que criou uma "obsessão" com maquiagem por causa de suas inseguranças.

Kylie Jenner estaria conhecendo melhor astro de Hollywood

O amor está no ar? Segundo uma informação dada pelo site internacional de fofocas, People, a Kylie Jenner estaria saindo e conhecendo melhor o ator Timothée Chalamet(27)! Uma fonte próxima à bilionária contou o que há um tempo já vinha sendo especulado.

Os rumores sobre um possível relacionamento dos dois famosos começaram quando o usuário de Twitter de fofocas Deuxmoi compartilhou uma mensagem.

“Anônimo, por favor. Muitas fontes me disseram que 'Timmy C' tem uma nova garota... Kylie Jenner”, mandou o anônimo. Depois disso, os fãs do possível casal relembraram um vídeo onde Kylie e Timothée aparecem conversando durante um desfile de Jean Paul Gaultier, na Semana de Moda de Paris, em janeiro deste ano.