Kylie Jenner revela o nome e mostra rosto do filho caçula pela primeira vez

Kylie Jenner (25) decidiu colocar um ponto final na curiosidade dos fãs neste final de semana. A empresária, que faz parte do clã Kardashian-Jenner, compartilhou alguns registros de seu filho caçula pela primeira vez desde o nascimento do pequeno, que é fruto do relacionamento com o rapper Travis Scott (31) e inclusive, revelou seu nome: Aire.

Quando o herdeiro nasceu em fevereiro do ano passado, Kylie chegou a declarar que ele havia sido batizado como Wolf, que significa “Lobo”, mas contou que o nome não parecia certo e que estavam pensando em outras opções. "Aire", o nomo eleito tem como significado um dos elementos da natureza: “ar”, e combina com a denominação dada à primeira filha de Kylie e Travis, que foi batizada como Stormi (4), que significa “tempestade”.

Nos registros publicados em sua conta no Instagram, Kylie mostrou o rostinho do pequeno, que está quase completando um ano. Na imagem de capa do álbum, a empresária segura o herdeiro no colo em um momento casual.

Kylie Jenner ao lado de Aire - Reprodução/Instagram

A publicação já conta com mais de 21 milhões de curtidas e recebeu comentários de diversos famosos, inclusive da família das socialites: a mãe do clã, Kris Jenner (67), deixou sua declaração para o netinho: “Eu te amo Aire Webster”, escreveu em inglês, revelando o sobrenome do caçula. “O rei, jovem rei”, disse a irmã de Kylie, Khloe Kardashian (38). “Adorável”, comentou outro irmão de Kylie, Brody Jenner (39).

