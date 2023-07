Kit Harrington e Rose Leslie, de “Game Of Thrones”, dão as boas-vindas ao segundo filho

Kit Harrington e Rose Leslie, que se conheceram na série “Game Of Thrones”, tiveram o segundo filho do relacionamento

Nesta segunda-feira, 3, foi divulgado que o casal Kit Harrington e Rose Leslie deram à luz ao segundo filho do relacionamento. A bebê é uma menina e a informação foi divulgada pelo site americano Page Six.

“Eles estão encantados de receber uma garotinha na família”, disse um representante do ator que interpretou o personagem Jon Snow na série da HBO e que confirmou a informação ao site americano.

Em fevereiro deste ano, Kit fez uma aparição no talk-show “The Tonight Show With Jimmy Fallon” em que comentou sobre a expectativa para a chegada do segundo bebê da família. “Estou apavorado”, comentou na época.

Ele também disse ao apresentador Jimmy Fallon sobre a reação do primeiro filho ao saber que ganharia um irmãozinho ou irmãzinha, já que na época não sabiam o sexo do bebê: “Apontamos para a barriga de Rose e dizemos 'o bebê da mamãe', mas então ele aponta para a própria barriga e diz 'o meu bebê'”.

O casal já é pai de um menino, que não teve seu nome revelado até hoje. O primeiro filho dos atores nasceu em fevereiro de 2021, e à época um porta-voz do casal apenas declarou que eles estavam: “muito, muito felizes”.

A dupla que viveu um par romântico na série baseada nos livros de George RR Martin, é bem discreta e sapara a vida pessoal dos holofotes. Vale lembrar que nem Kit e nem Rose possuem contas nas redes sociais.

Kit e Rose se conheceram logo em 2011, quando Game Of Thrones estreava sua primeira temporada. Anos depois, em 2018, o casamento foi realizando em um evento luxuoso e cheio de estrelas na Escócia.

Família linda!

As estrelas internacionais não param de aumentar a família! Na semana passada, a supermodelo Naomi Campbell anunciou o nascimento do seu segundo filho que não teve seu nome revelado.

Em seu Instagram, a estrela compartilhou uma foto com o bebê no colo onde apenas a pequena mãozinha do recém-nascido aparecia no clique. Quem segurava a mão do bebê era a primeira filha de Naomi.