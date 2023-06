Naomi Campbell celebra nascimento do segundo filho: ‘Nunca é tarde para ser mãe’

Supermodelo Naomi Campbell se derrete ao anunciar a chegada do segundo filho em suas redes sociais

A família de Naomi Campbell aumentou! A supermodelo pegou os fãs de surpresa ao anunciar o nascimento de seu segundo filho nesta quinta-feira, 29. Pelas redes sociais, ela fez um relato emocionante para celebrar a chegada do herdeiro caçula, um menino que ainda não teve o nome revelado.

Discreta em sua vida pessoal e extremamente privada em relação aos filhos, Naomi abriu uma rara exceção e compartilhou uma foto em que aparece com o recém-nascido no colo, enquanto esconde o rosto do pequeno. A modelo também segura a mãozinha do bebê e de sua primogênita, sem revelar muitos detalhes: "Meu pequeno amor", ela se derreteu ao iniciar a declaração.

“Saiba que você é estimado além da medida e rodeado de amor desde o momento em que nos agraciou com sua presença. Um verdadeiro presente de Deus, abençoado! Bem-vindo, meu menininho”, Naomi completou e deu um conselho inspirador sobre a maternidade: "Nunca é tarde demais para ser mãe”, finalizou a supermodelo, que tem 53 anos.

Os seguidores vibraram com a novidade nos comentários da publicação: “Parabéns pela linda família”, “Bem vindo-menininho”, "Tão doce", disseram alguns. Vale lembrar que Naomi surpreendeu os fãs ao revelar o nascimento da primeira filha, em maio de 2021. A modelo também optou por não dividir mais detalhes, como a paternidade, fotos do rosto ou o nome dos bebês.

Naomi Campbell compartilha foto rara com filha durante viagem:

Recentemente, Naomi Campbell surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram as primeiras fotos em que aparece junto de sua primogênita. Extremamente discreta, a supermodelo compartilhou um clique coladinha com a menina, que ainda não teve seu nome revelado, durante uma viagem para Abu Dhabi, do lado de fora de uma mesquita.