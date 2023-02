Kit Harington, o Jon Snow de ‘Game Of Thrones’, anuncia que terá outro filho

Ator Kit Harington terá segundo filho com Rose Leslie e diz estar apavorado para chegada do próximo bebê

O ator Kit Harington (36) anunciou nesta sexta-feira, 3, enquanto participava do programa do comediante Jimmy Fallon, que está esperando o segundo bebê com sua esposa, a atriz escocesa Rose Leslie. O famoso, conhecido por viver Jon Snow em Game of Thrones, onde conheceu a amada, falou sobre como o primogênito recebeu a notícia.

Kit disse que seu primeiro filho estava prestes a ganhar o maior choque de sua vida, pois se tornará irmão mais velho de “um novo irmão ou irmã”. O casal de atores são casados há quatro anos, e o primogênito veio no ano de 2021.

“Estou apavorado”, brincou o britânico. Kit ainda revelou que na segunda gravidez “a realidade bate mais rápido”, e que, junto de Rose, está tentando explicar para o primeiro filho que em breve haverá mais um bebê na casa. “Apontamos para a barriga de Rose e dizemos 'o bebê da mamãe', mas então ele aponta para a própria barriga e diz 'o meu bebê'”, disse, rindo.

