Kelly Key recebe pergunta sobre gravidez e se assusta: "Estão sabendo?"

Kelly Key ainda revelou o seu maior defeito e qualidade como mãe e rotina como cantora

Kelly Key (39) abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, respondeu os seguidores e se surpreendeu ao receber um questionamento inusitado sobre uma suposta gravidez.

Na mensagem, o fã dizia: "Quando o seu bebê vai nascer?". Assustada, a artista brincou com a situação: "Ela é Marcia Sensitiva ela. O que vocês estão sabendo que eu não sei?", questionou.

Kelly Key é mãe de três: Suzanna (22), de seu relacionamento com o cantor Latino (49), Jaime Vitor (17) e Artur (05), ambos frutos do casamento com Mico Freitas (42).

Logo em seguida, a cantora revelou o seu maior defeito e qualidade como mãe. "A minha principal qualidade é o meu principal defeito: eu sou pau pra qualquer obra. E isso mima né", disse.

Kelly Key também comentou sobre o que a levou a desisistir da vida de shows.

"Já fiquei várias noites sem dormir, e foi o que me fez repensar sobre turnê de shows, e tudo mais. Acredito que disso surgiram algumas questões de saúde, né. Então por isso que decidi que ficaria mais em casa, me dedicando a um trabalho que me desse rotina, porque uma noite de sono perdida você nunca mais recupera, e eu perdi foi várias", falou.

Kelly Key desabafa sobre retomar remédio para doença

Kelly Key falou mais uma vez sobre a doença de pele que de vez em quando se manifesta em seu corpo: a psoríase. A famosa se gravou na academia e falou sobre uma crise que está tendo.

Fazendo um aeróbico, a loira fez vídeos contando que precisou retomar o tratamento com remédio devido à volta das marcas vermelhas pelo corpo, que se agravam quando sua durante o treino.

"Voltei a tomar MDX, para quem não sabe, é imunossupressor por conta da psoríase, para quem passa pelo mesmo que eu, sabe que a gente tem essas oscilações", comentou.