Júlio Rocha compartilha chá revelação engraçado para descobrir sexo do terceiro filho

Júlio Rocha esperava saber o sexo do terceiro filho através de um chá revelação, mas o evento foi desastroso e muito engraçado

CARAS digital Publicado em 20/10/2022, às 15h09

Nesta quinta-feira, dia 20, o ator Júlio Rocha (42) compartilhou nas redes sociais um vídeo que mostrava o chá revelação do seu terceiro filho com a esposa Karoline Kleine. Mas, aparentemente, o resultado não foi como o esperado. Isso porque a revelação simplesmente não foi feita. O bastão que deveria ter apenas a cor rosa ou a azul, tinha as duas cores. E o balão que poderia finalmente revelar o sexo do bebê acabou voando da mão do filho do ator.

Na legenda da publicação, Júlio brincou com a situação e disse: “TUDO CERTO PRA DAR ERRADO. O chá revelação de centavos...Deu vontade de tomar um chá de sumiço. Choveu, ventou, o Dudu dormiu, o balão voou…”, relatou o ator. “Pois é, bons tempos em que a grande revelação relacionada à gravidez era o exame de DNA do Ratinho…Estou achando que é melhor deixar o médico revelar e tomar um chá de camomila para acalmar, porque não deu muito certo a nossa organização.” desabafou.

Julio Rocha anuncia que está esperando seu terceiro filho

A revelação da gravidez foi feita pelo casal no mês de setembro. O artista, que compartilhou um vídeo divertido com a esposa para contar que a família aumentou, escreveu: “Posso ganhar parabéns e a Karol pedir música no Fantástico? ESTAMOS GRÁVIDOS! Terceiro filho. Agora é oficial, é só um saquinho gestacional por enquanto, mas é a coisa mais linda desse planeta. Estou chorando e escrevendo para vocês nesse exato momento, é muita emoção revelar para tantas pessoas que amamos e que também gostam de nós de uma vez só! Uau!”

Ele ainda completou dizendo: "Que Dádiva de Deus. Sentimos como se estivéssemos nas nuvens, no próprio paraíso, com anjos tocando harpas e um som de Violino ao Fundo. Torçam por nós, estou muito feliz de compartilhar isso com vocês aqui, vocês são nossa família também".

Julio e Karoline já são pais de dois meninos: José, de 3 anos, e Eduardo, de 2 anos.