Juliano Cazarré revela que a filha caçula passou por novo procedimento no hospital

Juliano Cazarré comemora a volta da filha caçula para o quarto após procedimento no hospital: 'Obrigado pelas orações'

O ator Juliano Cazarré, que interpretou o Alcides no remake da novela Pantanal, da Globo, apareceu nas redes sociais para falar sobre a filha caçula, Maria Guilhermina, que está internada em um hospital do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 22, ele contou que a herdeira passou por um novo procedimento médico e está bem.

Nos stories do Instagram, o artista contou que a filha já está de volta ao quarto do hospital. “Deu tudo certo no procedimento, pessoal. Guilhermina já voltou pro quarto, graças a Deus. Graças aos médicos e enfermeiros. Obrigado pelas orações”, disse ele.

Pouco depois, ele contou qual foi o procedimento que ela fez. “Passar um PICC. Um acesso para ela receber medicamentos e colher sangue quando necessário”, afirmou ele, que ainda revelou que a filha não tem previsão para ir para casa. “Sem previsão de alta ou de retirada da traqueostomia. Quando for para casa, a Guilhermina ainda deve ir com a traqueo”, disse.

Respondendo perguntas dos fãs, Juliano Cazarré, que é pai de cinco crianças, foi questionado se pretende ter mais filhos e ele respondeu com sinceridade. “Nossa promessa a Deus no altar foi ter todos os filhos que ele mandar. E todo mundo que casou na igreja Católica fez a mesma promessa”, declarou ele. Então, outro seguidor quis saber se ele e a esposa usam algum médico para espaçar as gestações e ele contou o que eles fazem. “O único método que a igreja permite é o método Billings. Algo como uma tabelinha e, nos dias férteis, o casal faz a castidade. Mas precisa-se de algum motivo especial para espaçar as gestações. No momento, eu e a Leticia estamos há seis meses longe e agora estamos nos revezando no hospital. Um em casa e um aqui. Logo, não deve vir mais um por agora”, contou.