Internada, caçula de Juliano Cazarré completa seis meses e passa por nova cirurgia: ''A vida quer viver''

Ator Juliano Cazarré posta foto com a mulher, Leticia Cazarré, e Maria Guilhermina no hospital e conta que a bebê vai realizar novo procedimento

A filha mais nova de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré (42) completou mais um mês de vida na quarta-feira, 21!

Na manhã desta quinta-feira, 22, o ator compartilhou um registro da visita que fez para a pequena Maria Guilhermina de Guadalupe, que segue internada. A bebê, que nasceu com um problema raro no coração, agora está em hospital no Rio de Janeiro após transferência de São Paulo.

Em seu feed no Instagram, o artista aproveitou para celebrar a chegada do sexto mês da herdeira e revelou que ela vai passar por um novo procedimento nesta manhã.

"Ontem a Maria Guilhermina completou seis meses de vida. Rezem um Pai Nosso ou uma Ave Maria em agradecimento peala vida dela e também pedindo que o procedimento que ela vai fazer agora de manhã seja um sucesso. Nossa eterna gratidão a todos vocês. A vida quer viver", escreveu Juliano Cazarré na legenda da postagem.

Nos stories, Leticia mostrou o bolinho que ganharam na comemoração dos seis meses da filha e publicou registros ao lado dela e do marido. "Cansados, porém felizes!", declarou ela.

Vale lembrar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de um aninho.

Confira Juliano Cazarré com a esposa e a caçula no hospital:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Juliano Cazarré faz linda declaração para a esposa, Leticia

Recentemente, a esposa do ator Juliano Cazarré completou mais um ano de vida! Nas redes sociais, o famoso prestou uma bela homenagem para a mulher, Leticia Cazarré, mãe de seus cinco filhos. Em seu perfil no Instagram, o artista, que deu vida ao peão Alcides no remake de Pantanal, declarou seu amor pela jornalista, com quem é casado há 11 anos.

"Ela é a luz da minha vida. Ela é o meu grande amor. Ela é força que me move. Ela é a rocha que me sustenta. Ela me inspira e me diverte. Ela é muito linda, a mais linda. Ela edifica o nosso lar. Ela me traz a Boa Nova. Ela me guia na busca pela santidade, Ela foi uma leoa, cuidando da Maria Guilhermina em São Paulo, seis meses longe de casa e de nós. Ela é a mulher que Deus sonhou para mim ainda antes de eu existir no ventre da minha mãe", iniciou ele.

"Lelê, por você eu vivo. Por você eu morro. Que bom que você chegou com a nossa pequena. A saudade estava tão grande. Eu fiz o pude para cuidar dos meninos e da casa de uma maneira que te orgulhasse. Te amo, Lelê. Hoje mais que ontem. Mas certamente amanhã vou te amar ainda mais. Para o Alto e Avante, meu foguetinho.@leticiacazarre", disse ainda.

