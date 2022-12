Juliano Cazarré faz linda declaração para a esposa, Leticia Cazarré: ''Mulher que Deus sonhou para mim''

Ator Juliano Cazarré se declara ao comemorar aniversário da mulher, Leticia Cazarré, mãe de seus cinco filhos

Dia de festa na casa da família Cazarré! Isso porque, nesta sexta-feira, 16, a esposa do ator Juliano Cazarré (42) está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o famoso prestou uma bela homenagem para a mulher, Leticia Cazarré, mãe de seus cinco filhos, Vicente, de 12 anos, Inácio, 9, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de um aninho, e a caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com um problema raro no coração.

Em seu perfil no Instagram, o artista, que deu vida ao peão Alcides no remake de Pantanal, declarou seu amor pela jornalista, com quem é casado há 11 anos.

"Ela é a luz da minha vida. Ela é o meu grande amor. Ela é força que me move. Ela é a rocha que me sustenta. Ela me inspira e me diverte. Ela é muito linda, a mais linda. Ela edifica o nosso lar. Ela me traz a Boa Nova. Ela me guia na busca pela santidade, Ela foi uma leoa, cuidando da Maria Guilhermina em São Paulo, seis meses longe de casa e de nós. Ela é a mulher que Deus sonhou para mim ainda antes de eu existir no ventre da minha mãe", iniciou ele.

"Lelê, por você eu vivo. Por você eu morro. Que bom que você chegou com a nossa pequena. A saudade estava tão grande. Eu fiz o pude para cuidar dos meninos e da casa de uma maneira que te orgulhasse. Te amo, Lelê. Hoje mais que ontem. Mas certamente amanhã vou te amar ainda mais. Para o Alto e Avante, meu foguetinho.@leticiacazarre", disse Juliano Cazarré ao legendar a postagem.

Confira a homenagem de Juliano Cazarré para a esposa, Leticia Cazarré:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Leticia Cazarré surge em UTI aérea com a caçula

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou uma novidade no tratamento da filha caçula, Maria Guilhermina, que está internada desde que nasceu por causa de um problema no coração. Nesta semana, a menina foi transferida de um hospital em São Paulo para um hospital no Rio de Janeiro, que é onde a família mora.

Nas redes sociais, Leticia contou que as duas fizeram a viagem em uma UTI aérea e tudo correu dentro do previsto. Agora, a família vai ficar mais próxima delas e vão ter uma nova rotina. "Amigos e familiares queridos! Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa! Viemos de uti aérea, uma viagem muito tranquila em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro! Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital e, por isso, talvez a gente não consiga responder a todos por enquanto", disse ela.

