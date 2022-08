Juliano Cazarré conta que está fazendo faculdade e agradece carinho com a família

Ator Juliano Cazarré explica motivo do sumiço das redes sociais e pede orações para a caçula, Maria Guilhermina, que segue se recuperando

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 08h32

O ator Juliano Cazarré (41) explicou o motivo de seu sumiço das redes sociais na manhã desta quarta-feira, 31, e pediu, mais uma vez, orações para sua filha caçula.

O artista, que dá vida ao peão Alcides do remake de Pantanal, compartilhou um vídeo fofo em que aparece ao lado de dois de seus cinco filhos com Leticia Cazarré (38), os pequenos Gaspar (3) e Maria Madalena (1).

Em seu feed no Instagram, o famoso surgiu com as crianças e revelou que está tendo que conciliar muitas coisas, como a família, as gravações da novela e a faculdade que está fazendo à distância.

"Oi, pessoal. Bom dia. Desculpa o sumiço das redes. As coisas andam corridas por aqui, mas sempre cheias de amor e fofurinhas. Não consegui mais tempo para continuar com as lives sobre São José. A família, as gravações e a faculdade de filosofia online que curso atualmente andam tomando todo meu tempo. E é bom que seja assim", iniciou ele.

Na sequência, Cazarré agradeceu pelo apoio dos fãs no momento delicado da família e pelo carinho com seu personagem na novela das nove e pediu orações para a caçula Maria Guilhermina de Guadalupe, de apenas dois meses, que nasceu com uma condição rara no coração, Anomalia de Ebstein, e segue se recuperando após precisar passar por cirurgias.

"Obrigado pelo carinho com a nossa família e com o Alcides na novela. Rezem pela nossa Maria Guilhermina que ainda segue em Sampa com a mamãe, se recuperando. Rezem pela @leticiacazarre, para que ela siga lutando com a força e o amor de sempre. Um abraço a todos vocês. Deus’teja", escreveu ainda na legenda da publicação.

"Coisa linda meu irmão", elogiou Leandro Lima nos comentários. "Sempre fera. Tudo se tranquilizará", "que Deus proteja todos da família, e que conceda muita saúde para a linda Maria Guilhermina!", "Gente não tô aguentando essa fofura de vocês", desejaram os seguidores.

Vale lembrar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente (11) e Inácio (9).

Juliano Cazarré agradece carinho com a família:

Leticia Cazarré fala sobre internação da filha

Recentemente, Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, postou um texto refletindo sobre a internação da filha do casal, Maria Guilhermina. "Quando vejo o esforço que minha pequena tem que fazer para vencer cada batalha, penso no quanto a gente reclama e se acomoda a todo momento”.

"Faz uma semana que resolvi não usar mais o elevador. São 120 degraus, várias vezes ao dia, para chegar até ela mais forte a cada dia", completou.

