Leticia Cazarré mostra a filha internada após passar por nova cirurgia:

A esposa do ator Juliano Cazarré (41), Leticia Cazarré (38) compartilhou um registro da filha, Maria Guilhermina de Guadalupe, no hospital após passar por mais uma cirurgia.

A pequena está internada depois de realizar outro procedimento. A bebê nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein, e precisou realizar cirurgia no coração logo após o nascimento, recebendo alta do hospital no início deste mês.

No final de semana, Juliano contou nas redes sociais que Guilhermina teve que voltar para a UTI e também passar por uma cirurgia de emergência. "Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o dia dos pais e o aniversário do Inácio, que é hoje. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada", disse o intérprete do peão Alcides no remake Pantanal.

Nesta segunda-feira, 15, a mãe coruja postou registro da herdeira internada. "Deus cuida de tudo", disse Leticia Cazarré na publicação nos Stories. No feed, ela compartilhou um vídeo com várias imagens da herdeira e ao lado dela, exibindo o rostinho de Maria.

Juliano Cazarré mostra primeiro encontro dos filhos mais novos com a caçula

O ator Juliano Cazarré encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento lindo de sua família na web! Na manhã de quinta-feira, 11, o artista dividiu com os seguidores o momento em que seus filhos mais novos, Gaspar (3) e Maria Madalena (1), conheceram a irmãzinha caçula, Maria Guilhermina. Ele se derreteu pela família ao contar que levou os herdeiros mais novos para São Paulo para ver a mãe e a irmãzinha. Gaspar esbanjou fofura ao posar com Guilhermina no colo.

"Ontem cumpri uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo, para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha. Não foi fácil, teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos, avião, malas, carrinho de bebê, taxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver", escreveu o famoso.

Vale lembrar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente (11) e Inácio (9).

