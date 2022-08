Letícia Cazarré conta sobre internação da filha: “Se esforça para vencer a batalha”

Esposa de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré publica texto sobre Maria Guilhermina, filha caçula do casal

Nesta quinta-feira, 25, Letícia Cazarré (38), esposa do ator Juliano Cazarré (41), postou um texto em seu Instagram sobre a internação da filha do casal, Maria Guilhermina. A neném nasceu com uma anomalia chamada de Ebstein, uma condição rara no coração.

Em seu texto, Letícia disse: "Quando vejo o esforço que minha pequena tem que fazer para vencer cada batalha, penso no quanto a gente reclama e se acomoda a todo momento”.

"Faz uma semana que resolvi não usar mais o elevador. São 120 degraus, várias vezes ao dia, para chegar até ela mais forte a cada dia", completa.

A anomalia de Ebstein é uma cardiopatia congênita, que é quando o bebê já nasce com a condição, afetando a válvula tricúspide. Uma cadiopatia rara, que afeta somente um bebê a cada 10 mil.

Ao comemorar dois meses desde o nascimento da filha, Letícia Cazarré fez uma homenagem à médica que está ajudando a filha caçula. No dia 21 de agosto, a mãe de Maria Guilhermina, que nasceu com uma doença no coração, celebrou a data especial homenageando a médica que fez o diagnóstico da herdeira.

Em seu perfil do Instagram, a esposa de Juliano Cazarré compartilhou uma foto com a profissional da saúde e uma outra com uma mãe que possui um bebê com a mesma condição que Maria.

"Neste dia 21 de agosto, nossa Maria Guilhermina de Guadalupe completa seus primeiros dois meses. Hoje ela continua se recuperando da segunda cirurgia, e podemos celebrar sua vida graças mais uma vez à equipe que não mede esforços e se entrega totalmente à missão de salvar esses pequeninos, dia e noite. Todos os médicos que cuidam dela são especiais pra nós", disse ela.

