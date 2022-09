Joaquim Lopes se derrete ao mostrar momento fofo ao lado das filhas, Sophia e Pietra

O ator Joaquim Lopes compartilhou um vídeo brincando com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra, e se declarou

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 17h37

Joaquim Lopes (41) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um vídeo fofo ao lado das filhas gêmeas, Sophia e Pietra (1 ano), fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça.

Em seu perfil no Instagram, o ator e apresentador compartilhou uma gravação em que aparece sentado no chão ao lado das herdeiras, brincando com bolhas de sabão, e se derreteu pelas meninas.

"Se há 3 anos atrás eu perguntasse pra alguém sobre o amor, com certeza teria um entendimento incompleto. E se essa pessoa me dissesse que dali a esse mesmo tempo eu pararia absolutamente tudo que eu estivesse fazendo só para, através de uma bolinha de sabão (que não tava dando certo, e por isso deu tão certo) arrancar uma risadinha dessas eu não acreditaria, ia achar que não merecia", começou ele.

Em seguida, Joaquim Lopes afirmou que a chegada das filhas o transformou. "Essas minhas filhas mudaram o meu coração. Minhas percepções, meus pensamentos. O simples sempre surpreende né? O simples… precisa de mais nada não, de verdade. Amo vocês duas vezes um infinito de bolinhas de sabão! #paidegemeas #nois4 #brigadomeuDeus", completou o artista.

Confira o vídeo fofo de Joaquim Lopes com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra:

