Jessie J anuncia o nascimento do primeiro filho: “Sonho se tornando realidade”

Cantora britânica Jessie J se derrete ao falar sobre a chegada do primeiro herdeiro, fruto do relacionamento com Chanan Colman

A cantora britânica Jessie J (34) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman (49). Segundo o comunicado compartilhado pela artista, o bebê nasceu na semana passada, mas ela preferiu aguardar para compartilhar a novidade.

Jessie revelou detalhes sobre o nascimento do filho pelo stories do Instagram e optou por não compartilhar fotos do recém-nascido: "Há uma semana atrás minha vida inteira mudou! Meu filho chegou neste mundo e meu coração cresceu duplamente", iniciou a artista. "Eu estou voando de amor. Ele é mágico, é o meu sonho se tornando realidade. Ele é meu mundo inteiro.”, ela contou.

A nova mamãe do pedaço ainda se derreteu pelo primogênito: "Estamos indo bem e eu não consigo acreditar que ele é real e meu. Estou tão feliz - Lágrimas de felicidade- ”, Jessie declarou e agradeceu o apoio dos fãs: “Para todos que seguiram a minha jornada até este momento, obrigado pelo amor e apoio”, a cantora escreveu.

Para finalizar o anúncio, Jessie explicou que não pretende passar muito tempo nas redes sociais futuramente: “Voltarei ao Instagram quando estiver pronta”, ela finalizou explicando que precisa de um tempo longe dos holofotes após o nascimento do herdeiro com Colman. Os dois assumiram o relacionamento em maio do ano passado e estão juntos desde então.

Jessie J compartilha vídeo do bebê se mexendo dentro de sua barriga:

Antes de dar à luz, Jessie J usava as redes sociais ativamente e sempre compartilhava detalhes de sua primeira gestação. No mês passado, a cantora encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo que mostra o bebê se mexendo ainda na barriga. Na legenda da publicação, a estrela escreveu: "Eu só quero lembrar desse sentimento para sempre.", a mamãe coruja se derreteu.