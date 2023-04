Jessie J compartilha vídeo do bebê se mexendo dentro de sua barriga

Jessie J está grávida do seu primeiro filho e compartilhou o momento com seus fãs pelas redes sociais

Jessie J (34) compartilhou com seus fãs um momento de intimidade e alegria nesta quinta-feira, 06, a cantora que está grávida do seu primeiro filho mostrou fotos do barrigão e um vídeo que mostra o bebê se mexendo. Na legenda da publicação, a estrela escreveu:

"Eu só quero lembrar desse sentimento para sempre."

No Dia das Mães, que foi comemorado na Inglaterra e na Irlanda no domingo 19/3, a cantora publicou uma homenagem para o filho.

"Eu te amo tanto que essa realidade me choca. Eu sou sua para sempre, meu filho. Não posso esperar para te conhecer. E ver esse sorriso ao vivo."

Jessie J celebrou a gravidez após sofrer um aborto

A cantora celebrou no começo de 2023, o anúncio de sua gravidez em suas redes sociais:"Estou tão feliz e assustada por finalmente compartilhar isso… Por favor, sejam gentis comigo Honestamente, sou apenas uma garota que só quer chorar feio em público em um macacão comendo uns picles com cobertura de chocolate sem ninguém me fazendo perguntas", brincou ao contar a novidade.

Em novembro de 2022, um ano após perder o bebê, Jessie relembrou o triste momento da vida pessoal com um post em seu Instagram, refletindo sobre como a situação te trouxe alguns sentimentos que fizeram com que hoje ela pensasse em quem passa pelo mesmo.

"Um ano atrás me contaram que o meu bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Mesmo que eu consiga contar a história agora sem chorar, ainda estou descobrindo todas as coisas positivas que essas experiências me trouxeram. Força. Sabedoria. Empatia. Gratidão. Ainda dói, e por todo o dia fiquei pensando em todas as mulheres, homens e famílias que passam por isso inúmeras vezes e quão fortes eles são", começou.

"E para o meu pequeno anjo. Eu sinto você o tempo todo. Especialmente hoje. Sinto em meu coração que nos encontraremos em outro lugar", finalizou a cantora.