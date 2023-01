Jessie J. anuncia nova gravidez um ano após aborto espontâneo

A cantora Jessie J. contou que está esperando o nascimento de um bebê: 'Estou tão feliz e assustada'

A cantora Jessie J (34) anunciou nesta sexta-feira, 6, para seus milhares de fãs e seguidores através de seu Instagram que está grávida de novo. A cantora sofreu um aborto espontâneo em sua última gravidez, em novembro do ano retrasado.

"Estou tão feliz e assustada por finalmente compartilhar isso… Por favor, sejam gentis comigo. Honestamente, sou apenas garota só quer chorar feio em público em um macacão comendo um picles com cobertura de chocolate sem ninguém me fazendo perguntas", brincou a pop star.

Seus seguidores muito felizes com a notica a encheram de amor nos comentários. “Estou são feliz por você! Que Deus te abençoe! Beijos brasileiros”, comentou uma fã brasileira no post da cantora. “Oh wow! Parabéns, Jessie. Que ótima mãe você vai ser”, comentou uma outra seguidora.

Em novembro de 2022, um ano após perder o bebê, Jessie relembrou o triste momento da vida pessoal com um post em seu Instagram, refletindo sobre como a situação te trouxe alguns sentimentos que fizeram com que hoje ela pensasse em quem passa pelo mesmo.

"Um ano atrás me contaram que o meu bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Mesmo que eu consiga contar a história agora sem chorar, ainda estou descobrindo todas as coisas positivas que essas experiências me trouxeram. Força. Sabedoria. Empatia. Gratidão. Ainda dói, e por todo o dia fiquei pensando em todas as mulheres, homens e famílias que passam por isso inúmeras vezes e quão forteseles são", começou.



"O luto é uma jornada esquisita e pessoal. O tempo ajuda, mas nunca realmente apaga. Estou enviando o meu amor e forças para todos os corações que estão machucados ou que estão passando por isso agora. E para o meu pequeno anjo. Eu sinto você o tempo todo. Especialmente hoje. Sinto em meu coração que nos encontraremos em outro lugar", finalizou a cantora.

Na época em que sofreu o aborto, a cantora postou uma foto em que aparecia chorando com o exame de gravidez em mãos. A artista contou que pretendia compartilhar a novidade com os fãs em um show que faria em Los Angeles, mas que descobriu que não estava mais grávida.