Jéssica Ellen mostra barrigão de gravidez, e Dan Ferreira se derrete: ''Furacão de amor''

O casal Jéssica Ellen (30) e Dan Ferreira (30) está radiante à espera do primeiro bebê juntos e o ator usou as redes sociais para fazer uma declaração à família!

Na segunda-feira, 12, o famoso compartilhou uma sequência de registros do final de semana ao lado da noiva e aproveitou para celebrar a nova fase da vida a dois. Nas imagens, Jéssica aparece sorridente exibindo o barrigão do filho e dançando com o amado.

"Nesse furacão de amor, dúvidas, aprendizado, transformações e ainda mais amor que a gente tem vivido nos últimos meses. Das coisas que você tá vivendo, que apesar de estar do lado, eu nem imagino, encontrar tempo e energia pra viver momentos como esses também é um elo forte do nosso amor. Te amo, amo vocês, amo a gente!", se declarou Dan Ferreira.

"Te amo", disse Jéssica nos comentários da publicação no Instagram. "Vocês são lindos demais", elogiou Jeniffer Nascimento. "Ai! Três amores!", disse Kiko Mascarenhas. "Lindos da vida", destacou Cris Vianna. "Que elo! Que união! Muito amor por vocês e pra vocês", declarou Aline Dias.

Recentemente, em entrevista ao Gshow, Jéssica revelou que o casal está esperando um menino.

Vale lembrar que os dois se conheceram em 2012, quando trabalharam juntos em Malhação: Intensa como a Vida. Eles acabaram virando amigos e até moraram juntos antes do namoro, com o ator Danilo Mesquita. Após anos de amizade, o relacionamento de Jéssica e Dan começou em 2019.

Grávida, Jéssica Ellen curte passeio na Bahia

A atriz Jéssica Ellen, que está grávida do primeiro filho com o noivo, Dan Ferreira, passearam pelo Pelourinho, em Salvador, recentemente. A artista aproveitou para desfilar seu barrigão da primeira gestação, que está crescendo mais a cada dia. O ator compartilhou um álbum com fotos de momentos de vários dias que o casal está curtindo na Bahia. Na legenda, Dan escreveu: “Vivão vivendo”.

