Grávida, Jéssica Ellen mostra barrigão em passeio pela Bahia

Atriz Jéssica Ellen e seu noivo passearam pelo Pelourinho e ela mostrou a barriga de sua primeira gestação

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 21h00

A atriz Jéssica Ellen (30), que está grávida do primeiro filho com o noivo, Dan Ferreira, passearam pelo Pelourinho, em Salvador, nesta segunda-feira, 5. A atriz aproveitou para desfilar seu barrigão da primeira gestação, que está crescendo mais a cada dia. O ator compartilhou um álbum com fotos de momentos de vários dias que o casal está curtindo na Bahia.

Na legenda, Dan escreveu: “Vivão vivendo”.

Nos comentários, os seguidores e fãs do casal morreram de amores pelos registros compartilhados pelo ator. “Lindezas”, “Bonitos”, entre outros elogios podem ser vistos.

Veja a publicação de Dan Ferreira, noivo de Jéssica Ellen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dan Ferreira (@odanferreira)

Jéssica Ellen completa 30 anos e ganha homenagem de Dan Ferreira

O ator Dan Ferreira usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de sua noiva, Jéssica Ellen. No Instagram, o ator compartilhou uma foto da atriz, e escreveu uma linda homenagem para ela.

Na publicação, Dan colocou: "Trinta voltas ao redor do Sol do meu amor, minha companheira, minha amiga, minha mulher. Que dia mais especial! Nesse mesmo período, há dez anos nos conhecíamos, e de lá pra cá eu pude acompanhar de perto, momentos lindos de transformação e muitas conquistas, primeiro como seu amigo, e nos últimos anos como seu amor. Jéssica, eu te desejo uma vida de ainda mais saúde, beleza, sabedoria e prosperidade, meu bem. Que Oxum, Xangô e todos que vieram antes de você sigam te protegendo e conduzindo à transformação, ao progresso, à totalidade. Que seus sonhos já realizados, esse nosso que cresce dentro de você agora e todos os outros que ainda se realizarão, te façam sorrir e brilhar ainda mais. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo!"

Veja a publicação de Dan Ferreira com homenagem para Jéssica Ellen: