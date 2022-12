Jéssica Ellen anuncia o nascimento do seu primeiro filho, Máli

Jéssica Ellen e Dan Ferreira comemoram a chegada do primeiro filho: 'Enorme transformação'

A atriz Jéssica Ellen (30) e o ator Dan Ferreira (31) já são pais! O primeiro filho deles, Máli, nasceu na manhã do último sábado, 3, e a chegada dele foi anunciada pelos pais corujas neste domingo, 4.

Com um post nas redes sociais, os dois apareceram segurando a mão do bebê em um momento de carinho e falaram sobre a emoção de receber o bebê nos braços.

"Com a velocidade e a beleza de um cometa, Máli chegou no mundo ontem, sábado pela manhã, causando uma enorme transformação, nos trazendo alegria e profundo amor, como se a via láctea inteira coubesse em nossos corações", disseram na legenda do post.

Então, eles completaram com os agradecimentos. "Agradecemos a Deus, aos Orixás, todos os seres de luz e encantados que nos protegem. Agradecemos á nossa família, toda nossa equipe médica e todos os profissionais de saúde que cuidaram da gente, amigues e todas as pessoas que enviaram msgs de amor e carinho. Agora, vamos aproveitar o nosso menino nesse lindo ninho de amor e intimidade. Gratidão à todes", finalizaram.

Vale lembrar que Jéssica Ellen descobriu a gestação enquanto participava do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, neste ano. Ela continuou na competição depois da revelação e exibiu sua barriga em crescimento nas coreografias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Jéssica Ellen faz homenagem para Dan Ferreira

No início de dezembro deste ano, Jéssica Ellen comemorou o aniversário de Dan Ferreira com um recado especial para o amado.

"Hoje é dia dele: meu amor, meu noivo, meu namorado, meu melhor amigo, meu companheiro, pai do meu filho, meu parceiro, minha companhia! Muito doido pensar que a gente se conheceu trabalhando em 2012, ficamos muito amigos ao ponto de acharem que éramos irmãos… até que a gente se apaixonou… resolveu tentar viver uma relação, e agora, estamos grávidos, prestes a botar uma pessoinha no mundo…", começou escrevendo.

"A vida é mesmo surpreendentemente intensa e é muito bom compartilhar ela com você. Dan, meu amor, que seja um novo ciclo de muita saúde, prosperidades, bençãos e realizações! É muito lindo te ver crescer como pessoa e como artista lindo e imenso que você é! Feliz aniversário, feliz retorno ao sol, feliz vida. Parabéns. Te amo!", se derreteu Jéssica Ellen.