Jéssica Ellen e Dan Ferreira serão papais pela primeira vez: "A vida é grande"

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 15h47

Jéssica Ellen (29) e Dan Ferreira (30) estão à espera do primeiro filho.

O casal anunciou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira, 16, compartilhando fotos com três sandálias, a dos pais e uma de bebê.

"Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu me recuso faço hora vou na valsa. A vida não para", escreveu a atriz, citando um trecho da música Paciência, de Lenine. Dan também comemorou a novidade. "A vida é grande", escreveu o ator.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram o casal. "Coisa mais linda e preciosa da vida! Que felicidade!!!!!!!!!! Amo vocês. Saúde, sabedoria e todo amor do mundo. Chorei de beleza!", escreveu o ator Danilo Mesquita. "Saúde amores", comentou Taís Araújo. "Aaaahhhhhhh meu Deus!!!! Quanta emoção… viva vocês e esse pequeno que vai chegar cheio de amor! Amo vocês! Muito!", disse a atriz Aline Dias.

Jéssica é pedida em casamento

Jéssica Ellen ficou noiva de Dan Ferreira! A atriz anunciou nas redes sociais que foi pedida em casamento pelo ator. Em seu feed no Instagram, a artista, que recentemente participou do The Masked Singer como a Gata Espelhada, compartilhou uma sequência de lindos registros do casal exibindo as alianças e fez uma declaração ao amado. "O homem mais lindo do Brasil me pediu em casamento. Eu tô noiva", celebrou ela na legenda da publicação.

