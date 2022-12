Datas Especiais / Muito axé!

Grávida, Jéssica Ellen recorda início do relacionamento e homenageia Dan Ferreira: ''Minha companhia''

Atriz Jéssica Ellen relembra amizade com Dan Ferreira antes do namoro e se declara no aniversário do noivo e pai de seu filho

CARAS Digital Publicado em 02/12/2022, às 07h56