De biquíni, Jéssica Ellen impressiona com barrigão do primeiro bebê: ''Tá chegando''

Na reta final da gravidez, Jéssica Ellen exibe barrigão à espera do primeiro filho com Dan Ferreira durante passeio de barco com amigos

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 11h25 - Atualizado às 12h12

Na reta final da gestação, a atriz Jéssica Ellen (30) está radiante à espera de seu primeiro bebê com o também ator Dan Ferreira (30)!

No final de semana, o casal aproveitou um passeio de barco no Rio de Janeiro na companhia de amigos, incluindo Danilo Mesquita (30). A famosa surpreendeu os seguidores com o tamanho de seu barrigão do herdeiro, que se chamará Máli Dayo.

Em seu feed no Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou um vídeo reunindo registros do dia de diversão no mar, em que aparece usando um biquíni azul estampado.

"Amo você e esse ponto", declarou Dandara Mariana, se referindo à música da Orixá Yemanjá do Grupo Ofá que Jéssica usou como trilha sonora. "Uma boneca", babou Cris Vianna. "Tá chegandoooooooooo!!!", celebrou Aline Borges.

"Já já ele tá chegando, tá com rostinho redondo", "Que família linda", "Tá linda demais com esse barrigão", "Que barriga linda! Deus abençõe esse bebê!", disseram ainda os fãs.

"Vivões, vivendo, prosperando e esperando um filho!", disse ainda Dan Ferreira ao postar selfie com a amada.

Jéssica Ellen mostra barrigão à espera do primeiro bebê com Dan Ferreira:

Jéssica Ellen e Dan Ferreira fazem chá de bebê e revelam nome do filho

Os papais de primeira viagem Jéssica Ellen e Dan Ferreira estão radiantes à espera do primeiro filho juntos! Recentemente, os atores prepararam um chá de bebê em que revelaram o nome do filho, com a presença de famosos. Os artistas estão esperando um menininho, que vai se chamar Máli Dayo. O tema da celebração intimista foi axé, com decoração em tons de verde e branco.

Vale lembrar que Jéssica e Dan começaram a namorar depois de anos de amizade. O casal anunciou a gestação em maio deste ano.

