Jéssica Ellen e Dan Ferreira fazem chá de bebê e revelam nome do filho

Os papais de primeira viagem Jéssica Ellen (30) e Dan Ferreira (30) estão radiantes à espera do primeiro filho juntos!

No final de semana, os atores prepararam um chá de bebê em que revelaram o nome do filho, com a presença de famosos. Os artistas estão esperando um menininho, que vai se chamar Máli Dayo. O tema da celebração intimista foi axé, no último sábado, 15, com decoração em tons de verde e branco.

"A vida dizendo que sim!! O amor multiplicado e compartilhado. Axé Máli Dayo", disse Fabiula Nascimento ao compartilhar clique em que posou ao lado do casal, do marido, Emilio Dantas, e dos filhos gêmeos, Raul e Roque.

"Ontem foi dia de celebração. Mais um ser de luz está chegando, para nos ensinar a evoluir e trazer mais amor para nossas vidas. Que seja uma linda jornada na família de vocês, @jessicaellen e @odanferreira, uma boa hora, curtam cada momento desse presente maravilhoso chamado Malí! Amo vocês!", declarou o ator David Junior. Entre os convidados também estavam Indira Nascimento, Benedita Zerbini Casé e Aline Borges.

Vale lembrar que Jéssica e Dan começaram a namorar depois de anos de amizade. O casal anunciou a gestação em maio deste ano.

Grávida, Jéssica Ellen mostra barrigão

Recentemente, Jéssica Ellen compartilhou fotos da evolução da gravidez nas redes sociais! A atriz publicou uma série de registros em seu feed no Instagram e exibiu o barrigão à espera do primeiro filho com o ator Dan Ferreira, e celebrou a nova fase da sua vida. Praticante do candomblé, Jéssica é filha de Oxum. Em outras imagens, é possível ver comidas dos Orixás, imagens e objetos da religião. "Dentro de mim, tem dois corações (o meu, e o do neném)", escreveu Jéssica.

