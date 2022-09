Jéssica Ellen mostra barrigão à espera do primeiro filho: ''Dentro de mim tem dois corações''

Grávida, atriz Jéssica Ellen compartilha fotos exibindo o barrigão do primeiro bebê com Dan Ferreira e celebra a gestação

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 07h11

A mamãe de primeira viagem Jéssica Ellen (30) está radiante com a gestação e tem compartilhado fotos da evolução da gravidez nas redes sociais!

Na noite de quarta-feira, 21, a atriz publicou uma série de registros em seu feed no Instagram e exibiu o barrigão à espera do primeiro filho com o ator Dan Ferreira (30), que é um menino, e celebrou a nova fase da sua vida.

Praticante do candomblé, Jéssica é filha de Oxum. Em outras imagens, é possível ver comidas dos Orixás, imagens e objetos da religião.

"Dentro de mim, tem dois corações (o meu, e o do neném)", escreveu Jéssica na legenda da publicação.

"Amor em dose dupla","axé, saúde e muito amor, família!", "Que lindeza!!", "Coisa linda", "Ah gente, derreti! Toda sorte de bem. Que os erês e ibejis cerquem vocês de constantes alegrias", disseram os fãs nos comentários.

Vale lembrar que Jéssica e Dan anunciaram a gestação em maio deste ano. Os dois se conheceram em 2012, quando trabalharam juntos em Malhação: Intensa como a Vida. Após anos de amizade, o relacionamento começou em 2019.

Confira as fotos de Jéssica Ellen mostrando o barrigão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Ellen (@jessicaellen)

Dan Ferreira se derrete por Jéssica Ellen e o filho

Recentemente, Dan Ferreira compartilhou registros do final de semana ao lado da noiva, Jéssica Ellen, e aproveitou para celebrar a nova fase da vida a dois. Nas imagens, Jéssica aparece sorridente exibindo o barrigão do filho e dançando com o amado."Nesse furacão de amor, dúvidas, aprendizado, transformações e ainda mais amor que a gente tem vivido nos últimos meses. Das coisas que você tá vivendo, que apesar de estar do lado, eu nem imagino, encontrar tempo e energia pra viver momentos como esses também é um elo forte do nosso amor. Te amo, amo vocês, amo a gente!", se declarou Dan Ferreira.

