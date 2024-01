Jeniffer Nascimento exibe o rosto da filha em foto inédita

Ela está crescendo! Filha da atriz Jeniffer Nascimento completa um mês de vida e surge fofíssima em nova foto

A atriz Jeniffer Nascimento comemorou o primeiro mês de vida de sua filha, Lara, fruto do casamento com Jean Amorim. Para marcar a data especial, a estrela mostrou uma foto inédita da herdeira em seu tapetinho de mesversário e encantou ao exibir o rostinho dela.

“Primeiro mesversário do amor da minha vida”, disse ela, que também posou com a filha no colo e mostrou o bolo da festinha com tema de arco-íris.

Desde que a filha nasceu, a artista está totalmente dedicada à maternidade e faz raras aparições nas redes sociais com a bebê. Quando deixou a maternidade e foi para casa, ela mostrou o encontro da filha com a cachorrinha da família. No vídeo, ela registrou como as duas se conheceram ainda no carro da família.

Jeniffer Nascimento encanta ao mostrar novas fotos do quarto da filha

Em novembro, pouco antes de dar à luz, Jeniffer Nascimento mostrou detalhes do quarto de sua filha, Lara. Em fotos postadas no feed do Instagram, a atriz, casada com Jean Amorim, surgiu sorridente ao lado dos móveis da bebê. O local, que conta com uma pintura de 'jardim encantado' em uma das paredes, está mobiliado com um berço, cama, cômoda, guarda-roupa e cadeira de amamentação.

"35 semanas de Lara. E enquanto ela não chega eu fico aqui no seu quartinho imaginando como vai ser", disse Jeniffer, que colocou na postagem a música Carta Branca de Flavio Ferrari. "A pessoa tá até chorando ouvindo essa música", confessou.