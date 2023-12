Jeniffer Nascimento exibe foto inédita do rostinho da filha recém-nascida

Jeniffer Nascimento celebra a chegada de um novo ano ao apresentar sua filha com um dos primeiros registros do rostinho da herdeira

A atriz Jeniffer Nascimento tem motivos de sobra para celebrar a chegada de um novo ano! Isso porque a artista vai passar a virada neste domingo, 31, acompanhada de sua filha, Lara, fruto do namoro com o ator Jean Amorim. Para comemorar a chegada da recém-nascida, ela exibiu uma foto inédita do rostinho da herdeira, que chegou ao mundo há duas semanas.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Jeniffer compartilhou um registro em família. Jean segura a recém-nascida dormindo tranquilamente em seu violão. O rostinho da pequena aparece em evidência no registro. Além disso, a bebê deu um show de fofura com lookinho de ano novo, um body rosa e um lacinho nos cabelos cacheados.

Na legenda, a atriz refletiu sobre um dos anos mais especiais de sua vida e celebrou os próximos momentos ao lado da filha: “Nossa retrospectiva de 2023 se resume nessa foto: "A tão sonhada chegada da Lara. Esse ano tudo foi por você e pra você minha filha! Um ano de muita dedicação, entrega e amor para a formação da nossa família!”, celebrou.

“Que o universo siga nos protegendo sempre e fortalecendo esse sentimento tão lindo que trouxe essa nova luz a nossas vidas. Desejamos um lindo 2024 pra vocês repleto de amor incondicional, saúde, transformação,oportunidades, proteção, felicidade, alegria, sucesso, harmonia e muita música”, Jeniffer finalizou a declaração especial.

Nos comentários, os seguidores da artista ficaram encantados em conhecer o rostinho da menina: “Achei a Lara a sua cara Jeniffer, toda tranquila descansando”, disse uma admiradora. “Amiga, socorro! Ela é perfeita! Feliz ano novo para vocês”, outro conhecido comentou. “A Lara é linda! Que família linda”, disse uma terceira.

Vale lembrar que a artista revelou que deu à luz a sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o também ator Jean Amorim, na quarta-feira, 13. A primogênita do casal recebeu o nome Lara e seus pais fizeram questão de recebê-la em grande estilo com um vídeo super fofo da família: "Renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas! Lara trouxe a luz pra nossas vidas!", eles declararam.

A história de amor de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim:

Jeniffer Nascimento apareceu nas telinhas da Globo pela última vez no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela ‘Cara e Coragem’. Inclusive, a atriz conheceu seu eleito nos bastidores de uma produção da emissora! O casal se apaixonou durante as gravações de uma das temporadas da novela adolescente ‘Malhação’.

Em 2019, o casal oficializou a união com uma cerimônia luxuosa. Em julho deste ano, Jeniffer e Jean decidiram aumentar a família. A atriz pegou os seguidores de surpresa em suas redes sociais ao anunciar que estava à espera de seu primeiro filho. Pouco depois veio a descoberta do sexo: seria uma menina, e o nome escolhido foi Lara.