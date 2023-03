Isis Valverde encanta internet com foto de filho: ‘Amor’

Atriz Isis Valverde deixa seguidores apaixonados com foto de filho fofíssimo

Nesta terça-feira, 14, a atriz Isis Valverde (36) decidiu deixar todos seus mais de milhões de seguidores completamente apaixonados! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma foto fofíssima de seu filho, Rael (4), fruto de seu relacionamento com o modelo André Resende.

“Amor”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando a escrita minimalista com um coração vermelho. Na foto, Rael aparece se divertindo na água, usando nada mais que uma fralda, com dois colares em seu pescoço.

Os comentários da publicação foram inundados de seguidores babando de tanta fofura do filho de Isis. “Coisa linda”, escreveu uma internauta. “Lagoa azul, é você?”, brincou uma outra, fazendo referência ao filme com um protagonista parecido com o filho da famosa. “Ele é tão bonitinho!”, exaltou uma terceira pessoa.

Veja a publicação da atriz Isis Valverde que mostrou uma foto fofíssima de seu filho Rael:

Ver essa foto no Instagram



Isis Valverde e Marcus Buaiz: saiba como romance deles começou

Isis Valverde e Marcus Buaiz formam um novo casal no mundo das celebridades. Na quarta-feira, 8, o colunista Lucas Pasin, do site UOL, informou que o romance deles começou há pouco tempo e eles foram apresentados por amigos em comum. Inclusive, os dois teriam trocado mensagens online até conseguirem marcar encontro pessoalmente. Em Paris, na França, eles foram vistos trocando beijos e abraços em passeios pela cidade, confirme informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Porém, os dois ainda querem manter o clima de romance discreto. Eles querem conversar com os filhos antes de assumir qualquer relacionamento. Vale lembrar que Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, frutos do casamento com Wanessa Camargo. Por sua vez, Valverde é mãe de Rael, fruto do relacionamento com o modelo André Resende. Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também está solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.