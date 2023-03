Isabella Scherer mostra barriga 7 meses após dar à luz aos gêmeos

Sem filtros, Isabella Scherer revelou como está sua barriga após o nascimento de Mel e Bento

Sete meses após o nascimento dos gêmeos, a chef de cozinha Isabella Scherer (27) usou as redes sociais para mostrar como está a sua barriga após a gestação dos herdeiros. Com uma publicação em seu stories na tarde da última quinta-feira, 02, a loira abriu a câmera e mostrou a realidade do pós-parto.

No registro, a filha do nadador Xuxa (48), exibiu a barriga sem filtros, com as estrias e flacidez que ganhou ao se tornar a casa dos pequenos durante a gestação: “Como está a minha barriga agora”, ela legendou a publicação. Após o nascimento dos filhos, a chef já contou que iniciou alguns tratamentos minimamente invasivos, como o ultrassom microfocado para suavizar as marcas do abdômen.

Isa deu à luz aos gêmeos Mel e Bento, fruto de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans (39), em agosto do ano passado. Desde então, a campeã do Masterchef encanta seus mais de dois milhões de seguidores ao compartilhar a vida real com os pequenos em seu Instagram, inclusive, as mudanças de seu corpo após a chegada de seus dois primeiros filhos.

Isabella Scherer conta sobre volta de babá para cuidar dos gêmeos:

No final do mês passado, Isabella Scherer relatou em suas redes sociais como está sendo o retorno de sua babá para dar apoio no cuidado com os gêmeos. A chef de cozinha revelou que não curte muito a distância dos gêmeos, mas a ajuda é importante para que ela e o noivo consigam dar conta da rotina corrida.

"A gente voltou a ter ajuda, né? Voltamos com a babá de dia, mas é tão estranho quando ela sai com eles de carrinho para passear, aqui no prédio mesmo, que eles adoram. Eu fico com saudade. Só que é o tempo que eu tenho para resolver as coisas”, Isa abriu o coração sobre o amor pelos pequenos.