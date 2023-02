Isabella Scherer conta sobre volta de babá para cuidar dos gêmeos: "Estranho"

Isabella Scherer explicou que a funcionária só vai trabalhar no período diurno, para que ela possa "resolver as coisas"

Isabella Scherer (27) contou que a babá dos seus filhos gêmeos está de volta para ajudar, durante o período da manhã, no cuidado deles.

"A gente voltou a ter ajuda, né? Voltamos com a babá de dia, mas é tão estranho quando ela sai com eles de carrinho para passear, aqui no prédio mesmo, que eles adoram. Eu fico com saudade. Só que é o tempo que eu tenho para resolver minhas coisas, porque já ela vai embora", disse ela.

Isabella Scherer desabafa após ser criticada por oferecer banana aos filhos: "Não vou deixar de compartilhar"

Mãe de dois bebês, Isabella Scherer conversou com os seguidores pelas redes sociais a respeito de críticas que está recebendo por ter oferecido banana aos filhos.

"Não vou deixar de compartilhar uma coisa com medo de julgamento ou de um monte de mensagens que vou receber. Na maioria das vezes são com boas intenções, inclusive, obrigada, mas temos informação, a gente pesquisa, a gente estuda, mas escolhemos seguir a nossa pediatra. Não vou deixar de compartilhar nada por causa de comentário", pontuou.

"A gente escolheu uma pediatra que a gente gosta e confia. Ela falou de novos estudos que estão falando de percepção de novas sensações para os bebês antes da introdução alimentar. Escolhemos uma profissional que confiamos e vamos seguir o que ela falou pra gente e não o que outras pessoas falam pra gente", complementou.

Mais cedo, ela explicou que ofereceu uma fruta pela primeira vez aos bebês. "Filmei a reação deles, Mel amou e Bento não. E é o seguinte, eles não estão fazendo introdução alimentar, ela só com seis meses, mas a pediatra falou pra gente amassar umas bananinhas e sujando nosso dedo com as frutinhas pra eles irem se acostumando com a ideia de experimentar novas texturas, sabores... mas não é introdução alimentar".