Isabella Scherer compartilha foto na maternidade e fãs se animam: ''É agora?''

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 12h05

Isabella Scherer (26) assustou os seus seguidores nesta sexta-feira, 26, ao compartilhar uma foto na maternidade. Grávida de gêmeos, a influenciadora digital contou que foi enganada pelos herdeiros, já que ela ainda não iniciou o trabalho de parto.

Pelos Stories do Instagram, a vencedora do Masterchef relatou que sentiu contrações e acredito que a chegada dos herdeiros estava perto, porém após um tempo as dores cessaram.

"Tive algumas contrações, mas pararam", contou ela nos vídeos ao lado do namorado, Rodrigo Calasans. No feed, Isa compartilhou uma foto na maca e brincou sobre o alarme falso. "Os gêmeos nem nasceram e já estão enganando a mamãe", disse.

"Kkkkkk voltaaaaaa tudo!", comentou a madrasta, Sheila Mello; "Eu vim correndo e já me enganaram também", declarou o pai de Isa, Fernando Scherer.

Amigos e fãs também lotaram os comentários. "Que susto mulher", "Socorro eu acordei tarde e já achei que tinha perdido. Ufa", "Quase engasguei aqui", dispararam eles.

