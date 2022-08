Grávida de gêmeos, Isabella Scherer posa nua ao lado do namorado e exibe barrigão: "Quatro biscoitos"

Isabella Scherer está na reta final da gestação dos filhos gêmeos e exibiu o barrigão ao surgir nua ao lado de Rodrigo Calazans

Isabella Scherer (26) surgiu completamente nua ao lado de Rodrigo Calazans nesta terça-feira, 23. A atriz e influenciadora digital está grávida de gêmeos, e exibiu o barrigão durante uma selfie com o namorado.

No Instagram, Calazans compartilhou o registro com a amada, e brincou: "Um pacotão de quatro biscoitos", escreveu ele na legenda da publicação. Os dois, vale dizer, serão pais de um casal, Bento e Mel. "2 pequenos e 2 gigantes", comentou a mamãe na legenda.

Mais cedo, através dos stories do Instagram, Isabella, que está com 36 semanas de gestação, disse que passou em uma nova consulta obstetra e deu detalhes sobre os bebês. Segundo ela, Bento está com 3.353 kg e Mel com 2.459 kg.

Confira a foto nua de Isabella Scherer com o namorado:

Barrigão de Isa vira meme

Isa vem compartilhando vários cliques da gravidez, e uma foto em que o barrigão aparece quase 'explodindo' virou meme nas redes sociais. A campeã da oitava temporada do MasterChef Brasil compartilhou uma série dos melhores comentários sobre o tamanho de sua barriga e entrou na brincadeira.

"The best of Twitter", escreveu Isabella na legenda do post com os memes, que traduzido significa "o melhor do Twitter". "Essa criança tem mais espaço que alguém pagando 2k de aluguel em SP", "Se uma grávida mergulhar, ela vira um submarino?", "Tá com o MasterChef todo na barriga", "O menor já vai nascer dando entrada no INSS", foram alguns dos tweets de internautas.

