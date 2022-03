Isabella Scherer, campeã do 'Master Chef', anuncia primeira gravidez: ''Muito feliz''

Ao lado do namorado, Isabella Scherer não esconde a emoção ao revelar que está à espera do primeiro herdeiro

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 15h35

Nesta sexta-feira, 25, Isabella Scherer (25) emocionou seus seguidores ao utilizar as redes sociais para anunciar que está na espera de seu primeiro herdeiro!

A campeã do Master Chef 2021 apareceu ao lado do namorado, Rodrigo Calazans, com o teste positivo em mãos e abriu o coração para celebrar na web.

“Grávidos! Que loucura… Achei que ia demorar uns anos para vir aqui fazer esse post, mas vida programa cada surpresa, né? Depois de uns dias acordando meio esquisita, meio enjoada, resolvi comprar um teste e adivinha? Grávida! Fiz uns 4 pra garantir”, brincou ela na legenda do post.

“O que esperamos dessa nova fase? Ainda não sabemos… Estamos descobrindo… Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade pra esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo! Tô muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústicas, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… Só bora”, completou a chef.

Isabella também é conhecida por ser filha do ex-nadador Fernando Scherer (47), popularmente chamado pelo apelido de Xuxa.