Influenciadora de viagens rompe o silêncio após morte do filho de 1 ano: 'Não posso acreditar'

A influenciadora de viagens Christine Tran Ferguson volta às redes sociais um mês após a morte do filho de 1 ano: 'É tão difícil'

A influenciadora digital de viagens Christine Tran Ferguson, que vive em Nova York, nos Estados Unidos, e é a criadora do perfil Tour de Lust, voltou às redes sociais após vivenciar o luto pela morte do filho, Asher, de apenas 14 meses de vida (1 ano e 2 meses). O bebê faleceu no final de julho, mas a família não revelou a causa da morte dele. Agora, ela fez um novo post para desabafar sobre como está se sentindo após a morte do filho.

Ela comoveu os fãs ao relembrar fotos da primeira viagem que fez com o filho e falou sobre a dor de não tê-lo em seus braços. "Deveríamos estar preparando nossa viagem para a Itália na próxima semana. Em vez disso, estou olhando para essas fotos de nossas primeiras férias em família há quase exatamente um ano, aos 4 meses de idade. Tínhamos planos de mostrar a Asher onde mamãe e papai se casaram em Positano e depois explorar a Toscana, uma nova área juntos como uma família. Sinto falta dessas memórias, sinto sua falta, queria novas memórias com você. Desejo que você esteja aqui conosco a cada segundo de cada dia. Dói tanto, essa dor nunca vai passar! Eu nunca soube que essa dor poderia existir! Nossas vidas eram perfeitas, normais… até que não foi", disse ela.

Logo depois, ela contou como se sente. "Não acredito que já faz mais de um mês desde a última vez que seguramos você em nossos braços, beijamos você, cheiramos você, ouvindo sua risada, sua caminhada. Eu quero tudo de volta! Estou com o coração partido para sempre, mudado para sempre. 14 meses com você não foi tempo suficiente. Eu pensei que tinha para sempre, tínhamos tantos planos para o futuro, e acabou", afirmou.

Por fim, ela falou sobre suas orações e o desejo de reencontrar o filho algum dia. "Rezo e rezo para que encontremos forças para carregá-lo conosco. É tão difícil, incrivelmente difícil. Por enquanto, valorizamos essas memórias que tivemos com você para sempre. Mamãe e papai mal podem esperar para estar com você novamente", finalizou.

Como foi o anúncio da morte de Asher?

Christine Tran Ferguson anunciou a morte do filho para seus seguidores no dia 20 de julho com um post especial. Tempos antes, ela tinha pedido orações porque o filho tinha ido para a UTI, mas não deu detalhes sobre o que aconteceu com ele. "Você faz 15 meses hoje, meu anjinho. Mamãe e papai te amam tanto, você nos trouxe tanta alegria e completou nossa família. Eu nunca soube quanto amor e felicidade eu poderia ter até você entrar em nosso vida. Você é o garotinho mais inteligente e feliz que já conheci", disse ela, e completou: "Meu coração está totalmente partido e despedaçado em um milhão de pedaços. Nunca vou entender o porquê. Nada faz sentido, ainda estou em choque, só quero acordar desse pesadelo inimaginável e ter você de volta meus braços".

Então, a influencer refletiu e questionou a morte precoce do filho. "Por que isso está acontecendo conosco, por que Asher?? Você não merecia nada disso. Perder você é a experiência mais difícil que mamãe e papai já tiveram que suportar. Cada dia tem sido uma tortura sem você, essa dor é insuportável. Eu ainda sinto que você vai reaparecer, mas nossa casa está tão quieta e vazia sem você. Parte de mim morreu com você. Estou com o coração partido, sem ideia de como viver uma vida sem você. Seu quarto está vazio, suas coisas intocadas. Não há dor que se compare a perder um filho e não acredito que isso aconteceu conosco".

Por fim, Christine Tran Ferguson declarou: "Eu só quero tanto você de volta, mas você nunca volta para casa e isso está me matando. Nós nos sentimos tão perdidos sem você e sentimos tanto a sua falta. Eu rezei pelo milagre, para que VOCÊ fosse o milagre, para que você voltasse para nós. Meu coração dói por você a cada segundo. Você nunca será esquecido. Nós levaremos você a todos os lugares que formos. Nós amamos muito você, meu doce menino, rezo para poder vê-lo em breve".