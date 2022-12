Gravidíssima, Viih Tube revela que já engordou o dobro do que esperava

Influenciadora Viih Tube espera sua primeira filha, Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer

A influenciadora Viih Tube (22) foi questionada sobre quantos quilos já engordou durante sua primeira gravidez, e surpreendeu na resposta! Mesmo sem divulgar de quantos meses está, a youtuber revelou que foi dos 57 kg para 69 kg desde quando descobriu a gestação, em meados do mês de setembro.

“Deixa eu contar um negócio para vocês, gente, isso é verdade. A Lua está perfeitinha, saúde de ferro. A médica usou essa frase. Inclusive, eu também: zero chance de diabete gestacional ou qualquer outro problema”, celebrou a influenciadora, antes de revelar a parte mais delicada.

“Mas eu engordei muito mais do que a minha médica previa pro tempo que eu estou de gravidez. Eu cheguei no início da gravidez com 57 kg e estou pesando 69 kg. E aí a gente imaginava que eu ia estar pesando isso, sei lá, três, quatro, no máximo. Então, eu engordei mais do que deveria e agora dieta! Eba! Uhuuu”, contou.

Ivete Sangalo dá conselhos sobre maternidade para Viih Tube após show

Viih Tube se encantou com a cantora Ivete Sangalo (50) depois de acompanhar um show dela e receber conselhos sobre a maternidade logo após.

Em uma foto com a cantora, Viih rasgou elogios. "Gente, essa mulher simplesmente é uma das artistas mais humildes que já conheci, uma pessoa simples. Ela é de verdade, merece cada bênção na vida dela", começou ela.

Viih então contou a experiência que teve com a cantora, atenciosa mesmo cansada. "Ela simplesmente parou por uns 30 minutos pós show, cansada, para aconselhar a gente com a nossa primeira filha. Ela foi perfeita, e saiba que nunca vou esquecer de nenhuma palavra", escreveu a loira.

Durante o show, a cantora chegou a fazer brincadeiras afiadas com os dois. Falando com a ex-BBB, Sangalo olhou para a barriga dela no palco e disse: “Agora diga que não fud*u. Isso aqui é a maior prova que a pessoa fud*u. É ou não?”, se referindo ao ato sexual que deu origem ao bebê.