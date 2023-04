Gravidíssima, Gabi Brandt encanta seguidores com vídeo de bebê se mexendo na barriga

Influenciadora Gabi Brandt deixa seguidores apaixonados com novo vídeo de seu terceiro filho em sua barriga gigante

Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora digital e criadora de conteúdo Gabi Brandt (27) decidiu encantar seus seguidores ao compartilhar um vídeo sensacional de seu terceiro filho, Beni, se mexendo dentro de sua barriga, fazendo com que os internautas morressem de amores pela mamãe, que já tem dois filhos, Davi e Henri, frutos de seu relacionamento com o cantor Saulo Pôncio.

“Das coisas que vou lembrar para sempre”, escreveu a influenciadora digital e modelo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração branco. No vídeo, o terceiro filho da musa aparece se mexendo dentro da barriga da mamãe enquanto ela posa para a gravação.

Os comentários foram inundados de internautas completamente apaixonados pelo momento registrado por Gabi. “Acho que nunca vi um vídeo tão lindo quanto esse”, exclamou uma seguidora. “Gente, eu vi o pézinho direitinho! Chorei aqui”, se surpreendeu uma outra pessoa. “Coisa linda, uma das melhores partes de ser mãe é sentir nosso bebê mexendo”, relembrou uma terceira. Até mesmo a atriz Giovanna Lancellotti fez questão de deixar alguns emojis apaixonados para a amiga.

Veja a publicação da influenciadora digital Gabi Brandt mostrando seu terceiro filho se mexendo dentro de sua barriga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Brandt (@gabibrandt)



Gabi Brandt atualiza fãs sobre sua gestação e fala sobre o peso

Recentemente, Gabi Brandt atualizou os fãs sobre a gestação ao responder a caixinha de perguntas do Stories do Instagram. Ela já é mãe de Davi e Henri com Saulo Pôncio. O casal está separado desde janeiro de 2022.

Entre outras perguntas, ela confirmou o tempo de gravidez, quando o bebê nasce e falou sobre o aumento de peso, "Você ganhou quantos quilos nas gestações?", quis saber um internauta. "Davi:12 quilos. Henri: 14. Baby 3: contando ainda", disfarçou a influenciadora. "Gabi, o bebê é para quando?", perguntou outra fã. "Maio", avisou ela, que ilustrou as respostas com várias fotos da barriguinha.

A influencer também negou ser mãe solo: "O termo 'mãe solo' engloba aquela mãe que cuida, alimenta e é a única responsável física, social, sentimental e financeiramente por aquela criança. 18 de jul. de 2022", disse ela, citando um artigo da internet. "Então não. O papai é presente na vida deles em todos os sentidos!", garantiu ela em meio a rumores.