Gabi Brandt atualiza seus seguidores sobre sua gestação e fala sobre seu peso durante gravidez

Gabi Brandt está esperando seu terceiro filho com Saulo Poncio

Gabi Brandt (27), que está grávida do terceiro filho, atualizou os fãs sobre a gestação ao responder a caixinha de perguntas do Stories do Instagram. Ela já é mãe de Davi, de 3 anos de idade, e Henri, de 2 anos, com Saulo Pôncio, o casal está separado desde janeiro de 2022.

Entre outras perguntas, ela confirmou o tempo de gravidez, quando o bebê nasce e falou sobre o aumento de peso, "Você ganhou quantos quilos nas gestações?", quis saber um internauta. "Davi:12 quilos. Henri: 14. Baby 3: contando ainda", disfarçou a influenciadora, que explicou estar na 29ª semana. "Gabi, o bebê é para quando?", perguntou outra fã. "Maio", avisou ela, que ilustrou as respostas com várias fotos da barriguinha.

A influencer também negou ser mãe solo: "O termo 'mãe solo' engloba aquela mãe que cuida, alimenta e é a única responsável física, social, sentimental e financeiramente por aquela criança. 18 de jul. de 2022", disse ela, citando um artigo na internet. "Então não. O papai é presente na vida deles em todos os sentidos!", garantiu ela em meio a rumores.

Por fim, Gabi explicou que os meninos têm suas próprias ideias quanto ao nome do futuro irmãozinho. "O Davi quer que chame 'Davizinho spider- man'. O Henri já nomeou de 'nenê' e nada mais tira isso da cabeça dele", brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Brandt (@gabibrandt)

Gabi Brandt revela que um dos filhos passou por uma cirurgia

Recentemente a influencer deixou os fãs preocupados ao contar que um dos seus filhos, o pequeno Davi, de 3 anos, passou por uma cirurgia na última sexta-feira, 4. Ela mostrou uma foto do menino deitado na cama do hospital e com um acesso no braço.

Porém, Gabi ainda não contou o que aconteceu com o filho. Ela contou que em breve reaparece nas redes sociais para explicar o motivo da internação do herdeiro: “Estou sumida porque o Davi fez uma cirurgia ontem, e está se recuperando! Está tudo bem, logo menos atualizo vocês”, disse ela.