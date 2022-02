Grávida, Viviane Araújo mostra barriguinha em evento de Carnaval

Atriz e modelo Viviane Araújo mostra barriguinha de grávida em evento de Carnaval no Rio

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 09h45

Feliz da vida após anunciar no último final de semana que está grávida, a atriz e modelo Viviane Araújo (46) se jogou nos eventos de Carnaval.

Ao lado do marido Guilherme Militão (31), a artista marcou presença em um almoço em clima de folia que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com um look curtinho e prateado, a morena exibiu a barriguinha e o sorrisão no rosto, provando que está feliz da vida ao lembrar que em breve será mamãe pela primeira vez.

Também no final de semana, Viviane Araújo esteve em mais um ensaio de Carnaval na quadra da escola de samba Salgueiro. Rainha da agremiação, ela chamou a atenção com um look vermelho.

Confira a foto de Viviane Araújo!

(Foto: Agnews)